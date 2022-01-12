Новый китайский внедорожник станет дешевой альтернативой Land Rover Defender и Ford Bronco

Jetour T-X от Chery предваряет появление новой внедорожной модели. Она может появиться и в Украине.

В Китае презентовали концепт-кар Jetour T-X. Внедорожник от нового молодежного бренда концерна Chery станет серийным в 2023 году. Об этом сообщает сайт Autohome.

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[ + – ] Передняя часть выполнена в стиле Ford Bronco Фото: autohome.com.cn

Новый Jetour T-X отличается брутальным угловатым дизайном с высоким капотом, расширенными крыльями и малыми углами наклона стоек крыши. Во внешнем виде чувствуется влияние известных моделей внедорожников: так, передняя часть выполнена в духе Ford Bronco 2021, а задняя – напоминает корму нового Land Rover Defender.

[ + – ] Jetour T-X отличается брутальным дизайном Фото: autohome.com.cn

Китайский внедорожник достигает около 4,6 м в длину и построен на полностью новой платформе Jetour T, которую сейчас разрабатывают инженеры Chery. Она позволяет установку бензиновых турбомоторов объемом до 3,0 л, а также гибридных и даже электрических силовых установок. Также заявлено, что серийный T-X получит полный привод с блокировками дифференциалов.

[ + – ] Сзади внедорожник напоминает Land Rover Defender Фото: autohome.com.cn

Вполне возможно, что новый Jetour T-X может появиться и в Украине. Китайский бренд уже представлен в нашей стране, а в будущем Chery планирует активнее экспортировать модели этой марки.

Ранее Фокус рассказывал о новом гибридном кроссовере Jetour. Его совместно разработали Chery и Huawei.