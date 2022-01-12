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Новий китайський позашляховик стане дешевою альтернативою Land Rover Defender і Ford Bronco

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Фото: autohome.com.cn | Jetour TX надійде у продаж із 2023 року

Jetour T-X від Chery передує появі нової позашляхової моделі. Вона може з'явитись і в Україні.

У Китаї презентували концепт-кар Jetour T-X. Позашляховик від нового молодіжного бренду концерну Chery стане серійним у 2023 році. Про це повідомляє сайт Autohome.

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Передня частина виконана у стилі Ford Bronco
Фото: autohome.com.cn

Новий Jetour T-X відрізняється брутальним кутастим дизайном із високим капотом, розширеними крилами та малими кутами нахилу стійок даху. У зовнішньому вигляді відчувається вплив відомих моделей позашляховиків: так, передня частина виконана на кшталт Ford Bronco 2021, а задня — нагадує корму нового Land Rover Defender.

Позашляховик Jetour T-X, новий Jetour T-X, китайський позашляховик, позашляховик Chery, Chery Jetour
Jetour T-X відрізняється агресивним дизайном
Фото: autohome.com.cn

Китайський позашляховик досягає приблизно 4,6 м завдовжки і побудований на повністю новій платформі Jetour T, яку зараз розробляють інженери Chery. Вона дозволяє установку бензинових турбомоторів об'ємом до 3,0 л, а також гібридних і навіть електричних силових установок. Також заявлено, що серійний T-X отримає повний привід із блокуванням диференціалів.

Позашляховик Jetour T-X, новий Jetour T-X, китайський позашляховик, позашляховик Chery, Chery Jetour
Позаду позашляховик нагадує Land Rover Defender
Фото: autohome.com.cn

Цілком можливо, що новий Jetour T-X може з'явитись і в Україні. Китайський бренд уже представлений у нашій країні, а в майбутньому Chery планує активніше експортувати моделі цієї марки.

Раніше Фокус розповідав про новий гібридний кросовер Jetour. Його спільно розробили Chery та Huawei.