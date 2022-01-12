Безпеку нового Toyota Land Cruiser 300 перевірили в краш-тесті (відео)
Toyota Land Cruiser 300 випробували за методикою ANCAP, що відповідає європейській EuroNCAP. Позашляховик гарно себе показав у краш-тестах.
Проведено перший незалежний краш-тест Toyota Land Cruiser 300. Новий позашляховик випробовувала австралійська організація ANCAP. Результати опублікували на її офіційному сайті, і вони виявилися дуже непоганими.
Новий Toyota Land Cruiser 300 отримав максимальну оцінку в 5 зірок. Слід зазначити, що ANCAP із 2018 року повністю перейняла методику EuroNCAP, тобто австралійські краш-тести й оцінки за них відповідають європейським.Важливо
Результати краш-тестів Toyota Land Cruiser 300:
- Захист дорослих – 89%
- Захист дітей – 88%
- Безпека для пішоходів – 81%
- Пристрої безпеки – 77%
Як для рамного позашляховика Toyota Land Cruiser 300 дуже непогано себе проявив у всіх краш-тестах. На манекенах не відмічено серйозних ушкоджень.
Також експерти ANCAP оцінили багату комплектацію з безпеки: всі Land Cruiser отримали 10 подушок безпеки, адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування й утримання в смузі.
Раніше Фокус писав про найбезпечніші авто 2021 року. Їх визначили за результатами краш-тестів EuroNCAP.