Безпеку нового Toyota Land Cruiser 300 перевірили в краш-тесті (відео)

Toyota Land Cruiser 300 випробували за методикою ANCAP, що відповідає європейській EuroNCAP. Позашляховик гарно себе показав у краш-тестах.

Проведено перший незалежний краш-тест Toyota Land Cruiser 300. Новий позашляховик випробовувала австралійська організація ANCAP. Результати опублікували на її офіційному сайті, і вони виявилися дуже непоганими.

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[ + – ] Позашляховик добре показав себе в різних краш-тестах Фото: скриншот/youtube

Новий Toyota Land Cruiser 300 отримав максимальну оцінку в 5 зірок. Слід зазначити, що ANCAP із 2018 року повністю перейняла методику EuroNCAP, тобто австралійські краш-тести й оцінки за них відповідають європейським.

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Результати краш-тестів Toyota Land Cruiser 300:

Захист дорослих – 89%

Захист дітей – 88%

Безпека для пішоходів – 81%

Пристрої безпеки – 77%

[ + – ] Експерти відзначили багате обладнання з безпеки Фото: скриншот/youtube

Як для рамного позашляховика Toyota Land Cruiser 300 дуже непогано себе проявив у всіх краш-тестах. На манекенах не відмічено серйозних ушкоджень.

[ + – ] Краш-тести відповідають методиці EuroNCAP

Також експерти ANCAP оцінили багату комплектацію з безпеки: всі Land Cruiser отримали 10 подушок безпеки, адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування й утримання в смузі.

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