Як змінилися ціни на нові авто в Україні за останні 15 років

Більшість моделей авто подорожчали, але деякі авто зараз відчутно дешевші, ніж 15 років тому.

Нові автомобілі в усьому світі дорожчають рік у рік, і Україна в цьому плані – не виняток. Інформаційно-аналітична група Auto-Consulting порівняла ціни на нові авто в Україні зараз і 15 років тому.

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[ + – ] Більшість моделей авто за 15 років подорожчали Фото: Auto-consulting

Для порівняння вибрали 18 найпопулярніших моделей різних класів. Результати дослідження виявилися неоднозначними. Більшість автомобілів у 2022 році подорожчала в порівнянні з 2007 роком, причому деякі — досить серйозно.

[ + – ] Ford Focus в Україні подорожчав одразу на 60% Фото: Ford

Так, вартість Ford Focus підскочила відразу на 60% — з 13 700 до 21 998 євро. Skoda Octavia в Україні за 15 років стала дорожчою на 35,3% (19 897 євро проти 14 700), а Mitsubishi L200 – на 32% (з $27 000 до $35 762).

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Найпопулярніші марки та моделі авто в Україні за 2021 рік

Утім, деякі моделі ціна знизилася за 15 років. Найбільше подешевшав кросовер Nissan X-Trail — на 31,8% (з $31 330 до $23 770 ). Audi Q7 зараз коштує на 23,5% менше, ніж у 2007 році – 67 962 долари проти 84 000.

[ + – ] Nissan X-Trail за 15 років подешевшав на 31,8% Фото: Nissan

Серйозні зміни в ціні пов'язані з інфляцією, а також різними комплектаціями автомобілів або двигунами, доступними на нашому ринку. Наприклад, у 2007 році Honda Jazz була бензиновою, а тепер пропонується в Україні виключно в гібридному виконанні, що, звісно, збільшило її ціну.

Раніше експерти порівнювали ціни на авто в Україні зараз і 20 років тому. Результати виявилися дуже цікавими.

Також Фокус повідомляв, що в Україні за 2021 рік різко збільшився продаж б/у авто. Ринок секонд-хенду виріс майже на половину.