Как изменились цены на новые авто в Украине за последние 15 лет

Большинство моделей авто подорожали, но некоторые авто сейчас ощутимо дешевле, чем 15 лет назад.

Новые автомобили во всем мире дорожают из года в год и Украина в этом плане – не исключение. Информационно аналитическая группа Auto-Consulting сравнила цены на новые авто в Украине сейчас и 15 лет назад.

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[ + – ] Большинство моделей авто за 15 лет подорожали Фото: Auto-consulting

Для сравнения выбрали 18 популярных моделей разных классов. Результаты исследования оказались неоднозначными. Большая часть автомобилей в 2022 году подорожала по сравнению с 2007 годом, причем некоторые – довольно-таки серьезно.

[ + – ] Ford Focus в Украине подорожал сразу на 60% Фото: Ford

Так, цена Ford Focus подскочила сразу на 60% – с 13 700 до 21 998 евро. Skoda Octavia в Украине за 15 лет стала дороже на 35,3% (19 897 евро против 14 700), а Mitsubishi L200 – на 32% (с $27 000 до $35 762).

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Впрочем, на некоторые модели цена снизилась за 15 лет. Больше всего подешевел кроссовер Nissan X-Trail – на 31,8% (с $31 330 до $23 770). Audi Q7 сейчас стоит на 23,5% меньше, чем в 2007 году – 67 962 доллара против 84 000.

[ + – ] Nissan X-Trail за 15 лет подешевел на 31,8% Фото: Nissan

Серьезные изменения в цене связаны с инфляцией, а также разными комплектациями автомобилей или их двигателями, доступными на нашем рынке. Например, в 2007 году Honda Jazz была бензиновой, а теперь предлагается в Украине исключительно в гибридном исполнении, что, конечно же, увеличило ее цену.

Ранее эксперты сравнивали цены на авто в Украине сейчас и 20 лет назад. Результаты оказались весьма интересными.

Также Фокус сообщал, что в Украине за 2021 год резко увеличились продажи б/у авто. Рынок секонд-хенда вырос почти на половину.