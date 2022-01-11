Продажи б/у авто в Украине за 2021 год побили рекорд: самые популярные марки и модели

Подержанных авто в Украине продают в четыре раза больше, чем новых. Чаще всего ввозят б/у авто из Европы.

В 2021 году рынок б/у авто в Украине установил абсолютный рекорд. Первую регистрацию в стране прошли 517,4 тыс. подержанных автомобилей, что сразу на 46% больше, чем в 2020 году. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

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Для сравнения: новых легковых машин в прошлом году продали только 103,3 тыс. То есть, секонд-хенд занимает 83,3% украинского авторынка. Также следует отметить, что около 85 тыс. из общего количества подержанных авто – растаможенные по льготному тарифу "евробляхи". Кроме того, в прошлом году отмечено падение спроса на битки из США и рост популярности б/у авто из Европы.

[ + – ] Наибольшим спросом пользуются модели Volkswagen Фото: Volkswagen

В декабре рост регистраций авто с пробегом составил 18%. Всего на учет поставили 47,3 тыс. б/у авто.

Лидером на вторичном рынке остается Volkswagen – за год первую регистрацию прошли 90,2 тыс. авто этого бренда. На втором месте – Ford (45 тыс. авто), а на третьем – Renault (42,9 тыс.). В пятерку лучших марок попали Skoda (38,4 тыс. шт.) и Opel (33,1 тыс.).

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Самые популярные б/у авто в Украине за 2021 год:

Volkswagen Passat Volkswagen Golf Skoda Octavia Renault Megane Ford Focus

Ранее Фокус сообщал, что продажи электромобилей в Украине также установили новый рекорд в 2021 году. В Украине уже зарегистрировано вдвое больше электрокаров, чем в Польше.