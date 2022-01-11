Продаж уживаних авто в Україні за 2021 рік побив рекорд: найпопулярніші марки та моделі

Уживаних авто в Україні продають у чотири рази більше, ніж нових. Найчастіше ввозять уживані автомобілі з Європи.

У 2021 році ринок уживаних авто в Україні встановив абсолютний рекорд. Першу реєстрацію в країні пройшли 517,4 тис. старих автомобілів, що відразу на 46% більше, ніж у 2020 році. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

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Для порівняння: нових легкових машин минулого року продали лише на 103,3 тис. грн. Тобто секонд-хенд займає 83,3% українського авторинку. Також варто зазначити, що близько 85 тис. із загальної кількості вживаних авто – розмитнені за пільговим тарифом "євробляхи". Крім того, минулого року зафіксовано падіння попиту на битки зі США та зростання популярності вживаних авто з Європи.

[ + – ] Найбільший попит мають моделі Volkswagen Фото: Volkswagen

У грудні зафіксовано зростання реєстрацій авто з пробігом на 18%. Усього на облік поставили 47,3 тис. уживаних авто.

Лідером на вторинному ринку залишається Volkswagen — за рік першу реєстрацію пройшли 90,2 тис. автомобілів цього бренду. На другому місці – Ford (45 тис. авто), а на третьому – Renault (42,9 тис.). У п'ятірку найкращих марок потрапили Skoda (38,4 тис. шт.) та Opel (33,1 тис.).

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Найпопулярніші вживані авто в Україні за 2021 рік.

Volkswagen Passat Volkswagen Golf Skoda Octavia Renault Megane Ford Focus

Раніше Фокус повідомляв, що продажі електромобілів в Україні також встановили новий рекорд у 2021 році. В Україні вже зареєстровано вдвічі більше електрокарів, ніж у Польщі.