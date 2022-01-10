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Продажі електромобілів в Україні встановили новий рекорд: ТОП-10 марок і моделей

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Фото: Nissan | Nissan Leaf залишається лідером авторинку України

Загальна кількість електромобілів в Україні вже перевищила 33 тисячі. Попит на електрокари зростає.

За 2021 рік українці купили 8541 електромобіль, і це найкращий показник за всю історію країни. Це на 18,9% більше, ніж 2020 року, повідомляє Федерація роботодавців автопрому України.

Вдалим виявився й кінець року — вперше показник продажів перевищив позначку 900 електрокарів. Усього їх реалізували 928, що в півтора разу більше, ніж у грудні 2020 року. Також зазначається, що частка нових електрокарів зросла з 9,8 до 14,2%.

Лідери ринку залишаються незмінними. Перше місце займає Nissan із 2227 проданими авто, друге – Tesla (1670 шт.), а третє – Chevrolet (802).

Продаж електромобілів в Україні.
Продаж електромобілів в Україні.
Електромобілі в Україні
Електромобілі в Україні
Найпопулярніші електромобілі в Україні
Найпопулярніші електромобілі в Україні
ТОП-10 найпопулярніших брендів електромобілів
ТОП-10 найпопулярніших брендів електромобілів
Продаж електромобілів в Україні.
Електромобілі в Україні
Найпопулярніші електромобілі в Україні
ТОП-10 найпопулярніших брендів електромобілів

ТОП-10 найпопулярніших брендів електромобілів в Україні:

  1. Nissan – 2227 проданих авто
  2. Tesla – 1670
  3. Chevrolet – 802
  4. Renault – 551
  5. Volkswagen – 550
  6. Hyundai – 363
  7. Audi – 334
  8. BMW – 250
  9. Mercedes-Benz – 236
  10. Kia – 154

Загалом на українському ринку у 2021 році продавали 200 різних електричних моделей від 58 марок. Найпопулярніший електромобіль в Україні — як і раніше, Nissan Leaf (2097 проданих авто). Далі йдуть Tesla Model 3 (827) і Chevrolet Bolt (762).

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Знайдено електромобіль Tesla з пробігом 1,5 мільйони км (відео)
Знайдено електромобіль Tesla з пробігом 1,5 мільйони км (відео)

Найпопулярніші електромобілі в Україні за 2021 рік:

  1. Nissan Leaf – 2097 авто
  2. Tesla Model 3 – 827
  3. Chevrolet Bolt – 762
  4. Tesla Model S – 394
  5. Renault Zoe – 354
  6. Audi e-tron – 271
  7. Volkswagen e-Golf – 233
  8. Hyundai Kona – 216
  9. Tesla Model X – 210
  10. Tesla Model Y – 179

Загалом в Україні поставлено на облік уже 33 607 електромобілів. Це вдвічі більше, ніж у сусідній Польщі.

Раніше Фокус розповідав про нові недорогі електромобілі від Chevrolet. Їхні ціни стартують із 30 тис. доларів.