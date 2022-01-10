Продажі електромобілів в Україні встановили новий рекорд: ТОП-10 марок і моделей
Загальна кількість електромобілів в Україні вже перевищила 33 тисячі. Попит на електрокари зростає.
За 2021 рік українці купили 8541 електромобіль, і це найкращий показник за всю історію країни. Це на 18,9% більше, ніж 2020 року, повідомляє Федерація роботодавців автопрому України.
Вдалим виявився й кінець року — вперше показник продажів перевищив позначку 900 електрокарів. Усього їх реалізували 928, що в півтора разу більше, ніж у грудні 2020 року. Також зазначається, що частка нових електрокарів зросла з 9,8 до 14,2%.
Лідери ринку залишаються незмінними. Перше місце займає Nissan із 2227 проданими авто, друге – Tesla (1670 шт.), а третє – Chevrolet (802).
ТОП-10 найпопулярніших брендів електромобілів в Україні:
- Nissan – 2227 проданих авто
- Tesla – 1670
- Chevrolet – 802
- Renault – 551
- Volkswagen – 550
- Hyundai – 363
- Audi – 334
- BMW – 250
- Mercedes-Benz – 236
- Kia – 154
Загалом на українському ринку у 2021 році продавали 200 різних електричних моделей від 58 марок. Найпопулярніший електромобіль в Україні — як і раніше, Nissan Leaf (2097 проданих авто). Далі йдуть Tesla Model 3 (827) і Chevrolet Bolt (762).Важливо
Найпопулярніші електромобілі в Україні за 2021 рік:
- Nissan Leaf – 2097 авто
- Tesla Model 3 – 827
- Chevrolet Bolt – 762
- Tesla Model S – 394
- Renault Zoe – 354
- Audi e-tron – 271
- Volkswagen e-Golf – 233
- Hyundai Kona – 216
- Tesla Model X – 210
- Tesla Model Y – 179
Загалом в Україні поставлено на облік уже 33 607 електромобілів. Це вдвічі більше, ніж у сусідній Польщі.
Раніше Фокус розповідав про нові недорогі електромобілі від Chevrolet. Їхні ціни стартують із 30 тис. доларів.