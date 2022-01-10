Продажі електромобілів в Україні встановили новий рекорд: ТОП-10 марок і моделей

Загальна кількість електромобілів в Україні вже перевищила 33 тисячі. Попит на електрокари зростає.

За 2021 рік українці купили 8541 електромобіль, і це найкращий показник за всю історію країни. Це на 18,9% більше, ніж 2020 року, повідомляє Федерація роботодавців автопрому України.

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Вдалим виявився й кінець року — вперше показник продажів перевищив позначку 900 електрокарів. Усього їх реалізували 928, що в півтора разу більше, ніж у грудні 2020 року. Також зазначається, що частка нових електрокарів зросла з 9,8 до 14,2%.

Лідери ринку залишаються незмінними. Перше місце займає Nissan із 2227 проданими авто, друге – Tesla (1670 шт.), а третє – Chevrolet (802).

[ + – ] Продаж електромобілів в Україні. [ + – ] Електромобілі в Україні [ + – ] Найпопулярніші електромобілі в Україні [ + – ] ТОП-10 найпопулярніших брендів електромобілів

ТОП-10 найпопулярніших брендів електромобілів в Україні:

Nissan – 2227 проданих авто Tesla – 1670 Chevrolet – 802 Renault – 551 Volkswagen – 550 Hyundai – 363 Audi – 334 BMW – 250 Mercedes-Benz – 236 Kia – 154

Загалом на українському ринку у 2021 році продавали 200 різних електричних моделей від 58 марок. Найпопулярніший електромобіль в Україні — як і раніше, Nissan Leaf (2097 проданих авто). Далі йдуть Tesla Model 3 (827) і Chevrolet Bolt (762).

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Найпопулярніші електромобілі в Україні за 2021 рік:

Nissan Leaf – 2097 авто Tesla Model 3 – 827 Chevrolet Bolt – 762 Tesla Model S – 394 Renault Zoe – 354 Audi e-tron – 271 Volkswagen e-Golf – 233 Hyundai Kona – 216 Tesla Model X – 210 Tesla Model Y – 179

Загалом в Україні поставлено на облік уже 33 607 електромобілів. Це вдвічі більше, ніж у сусідній Польщі.

Раніше Фокус розповідав про нові недорогі електромобілі від Chevrolet. Їхні ціни стартують із 30 тис. доларів.