Знайдено електромобіль Tesla з пробігом 1,5 мільйони км (відео)

Щоденно Tesla Model S проїжджає по 600 км. Їй уже змінювали мотор і батарею.

У Німеччині їздить електромобіль Tesla Model S із рекордним пробігом. За вісім років він подолав 1,5 млн км і його продовжують експлуатувати. Про це стало відомо із Twitter власника.

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Варто зазначити, що цей електрокар Tesla використовується як робоче авто і його власнику доводиться дуже активно подорожувати. Гансйорг фон Геммінген із міста Горнберг вирішив купити Tesla Model S у 2014 році, причому зупинив свій вибір на трохи вживаній версії P85D з пробігом приблизно 30 тис. км.

[ + – ] Tesla Model S проїхала 1,5 млн км за вісім років Фото: Twitter

Щоденно Tesla долає здебільшого по 600 км. У 2019 році Гансйорг фон Геммінген уже потрапив до Книги рекордів Гіннеса з досягненням 1 млн км пробігу на електромобілі. З того часу він оновлює свій рекорд.

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Експлуатація Tesla Model S виявилася не такою вже й гладкою. Так, на 290 тис. км і на 440 тис. км електромобілю замінили акумуляторну батарею. Мало того, на електромобілі стоїть вже четвертий електромотор. Утім, усі роботи було здіснено за гарантією.

[ + – ] Щорічно електрокар проїжджає 600 км

Гансйорг фон Геммінген продовжує їздити на Tesla Model S: він готується до нового досягнення в мільйон миль (1 609 000 км) і планує дістатися до 2 млн км. До речі, це не перший його електрокар із великим пробігом: раніше він подолав 620 тис. км на Tesla Roadster.

Для Tesla Model S великі пробіги — не рідкість. Раніше Фокус повідомляв, що в США знайшли електрокар, який проїхав 700 тис. км.