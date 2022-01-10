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Знайдено електромобіль Tesla з пробігом 1,5 мільйони км (відео)

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Tesla Model S, електромобіль Tesla, пробіг Tesla, рекорд пробігу, пробіг Tesla Model S
Фото: welt.de | Гансйорг фон Геммінген уже потрапив до Книги рекордів Гіннеса після 1 млн км пробігу

Щоденно Tesla Model S проїжджає по 600 км. Їй уже змінювали мотор і батарею.

У Німеччині їздить електромобіль Tesla Model S із рекордним пробігом. За вісім років він подолав 1,5 млн км і його продовжують експлуатувати. Про це стало відомо із Twitter власника.

Варто зазначити, що цей електрокар Tesla використовується як робоче авто і його власнику доводиться дуже активно подорожувати. Гансйорг фон Геммінген із міста Горнберг вирішив купити Tesla Model S у 2014 році, причому зупинив свій вибір на трохи вживаній версії P85D з пробігом приблизно 30 тис. км.

Tesla Model S, електромобіль Tesla, пробіг Tesla, рекорд пробігу, пробіг Tesla Model S
Tesla Model S проїхала 1,5 млн км за вісім років
Фото: Twitter

Щоденно Tesla долає здебільшого по 600 км. У 2019 році Гансйорг фон Геммінген уже потрапив до Книги рекордів Гіннеса з досягненням 1 млн км пробігу на електромобілі. З того часу він оновлює свій рекорд.

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Експлуатація Tesla Model S виявилася не такою вже й гладкою. Так, на 290 тис. км і на 440 тис. км електромобілю замінили акумуляторну батарею. Мало того, на електромобілі стоїть вже четвертий електромотор. Утім, усі роботи було здіснено за гарантією.

Щорічно електрокар проїжджає 600 км

Гансйорг фон Геммінген продовжує їздити на Tesla Model S: він готується до нового досягнення в мільйон миль (1 609 000 км) і планує дістатися до 2 млн км. До речі, це не перший його електрокар із великим пробігом: раніше він подолав 620 тис. км на Tesla Roadster.

Для Tesla Model S великі пробіги — не рідкість. Раніше Фокус повідомляв, що в США знайшли електрокар, який проїхав 700 тис. км.