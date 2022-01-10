Обнаружен электромобиль Tesla с пробегом 1,5 миллиона км (видео)

Ежедневно Tesla Model S проезжает по 600 км. Ей уже меняли мотор и батарею.

В Германии ездит электромобиль Tesla Model S с рекордным пробегом. За восемь лет он преодолел 1,5 млн. км и его продолжают эксплуатировать. Об этом стало известно из Twitter владельца.

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Следует отметить, что этот электрокар Tesla используется в качестве рабочего авто и его владельцу приходится очень активно путешествовать. Гансйорг фон Гемминген из города Хорнберг решил купить Tesla Model S в 2014 году, причем остановил свой выбор на слегка подержанной версии P85D с пробегом около 30 тыс. км.

[ + – ] Tesla Model S проехала 1,5 млн. км за восемь лет Фото: Twitter

Ежедневно Tesla преодолевает в среднем по 600 км. В 2019 году Гансйорг фон Гемминген уже попал в Книгу рекордов Гиннеса с достижением в 1 млн. км пробега на электромобиле. С того времени он постоянно обновляет свой рекорд.

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Эксплуатация Tesla Model S оказалась не такой уж и гладкой. Так, на 290 тыс. км и на 440 тыс. км электромобилю заменили аккумуляторную батарею. Мало того, на электромобиле стоит уже четвертый по счету электромотор. Впрочем, все работы были выполнены по гарантии.

[ + – ] Ежегодно электрокар проезжает по 600 км

Гансйорг фон Гемминген продолжает ездить на Tesla Model S: он готовится к новому достижению в миллион миль (1 609 000 км) и планирует добраться до 2 млн. км. К слову, это не первый его электрокар с огромным пробегом: ранее он преодолел 620 тыс. км на Tesla Roadster.

Для Tesla Model S большие пробеги – не редкость. Ранее Фокус сообщал, что в США нашли электрокар, проехавший 700 тыс. км.