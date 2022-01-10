Обнаружен электромобиль Tesla с пробегом 1,5 миллиона км (видео)
Ежедневно Tesla Model S проезжает по 600 км. Ей уже меняли мотор и батарею.
В Германии ездит электромобиль Tesla Model S с рекордным пробегом. За восемь лет он преодолел 1,5 млн. км и его продолжают эксплуатировать. Об этом стало известно из Twitter владельца.
Следует отметить, что этот электрокар Tesla используется в качестве рабочего авто и его владельцу приходится очень активно путешествовать. Гансйорг фон Гемминген из города Хорнберг решил купить Tesla Model S в 2014 году, причем остановил свой выбор на слегка подержанной версии P85D с пробегом около 30 тыс. км.
Ежедневно Tesla преодолевает в среднем по 600 км. В 2019 году Гансйорг фон Гемминген уже попал в Книгу рекордов Гиннеса с достижением в 1 млн. км пробега на электромобиле. С того времени он постоянно обновляет свой рекорд.Важно
Эксплуатация Tesla Model S оказалась не такой уж и гладкой. Так, на 290 тыс. км и на 440 тыс. км электромобилю заменили аккумуляторную батарею. Мало того, на электромобиле стоит уже четвертый по счету электромотор. Впрочем, все работы были выполнены по гарантии.
Гансйорг фон Гемминген продолжает ездить на Tesla Model S: он готовится к новому достижению в миллион миль (1 609 000 км) и планирует добраться до 2 млн. км. К слову, это не первый его электрокар с огромным пробегом: ранее он преодолел 620 тыс. км на Tesla Roadster.
Для Tesla Model S большие пробеги – не редкость. Ранее Фокус сообщал, что в США нашли электрокар, проехавший 700 тыс. км.