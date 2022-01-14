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Представлена самая экстремальная Toyota Yaris: у нее 270 сил и цена на уровне Land Cruiser

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Фото: Toyota | Toyota GRMN Yaris - лимитированная заряженная версия модели

Toyota GRMN Yaris – лимитированная модификация заряженного хэтчбека.

На автошоу в Токио представлена новая Toyota GRMN Yaris. Экстремальную версию заряженной модели GR Yaris выпустят лимитированным тиражом в 500 экземпляров по цене от 64 тыс. долларов. Об этом сообщает официальный сайт Toyota.

Toyota GRMN Yaris, Toyota Yaris 2022, новая Toyota GRMN Yaris, новая Toyota Yaris
Цена Toyota GRMN Yaris - 64-73 тыс. долларов
Фото: Toyota

Характеристики Toyota GRMN Yaris

Toyota GRMN Yaris оснащен 1,6-литровым трехцилиндровым турбомотором мощностью 270 л. с. и с крутящим моментом в 390 Н∙м. В паре с ним работает доработанная 6-ступенчатая механическая КПП. Разгон до сотни занимает чуть больше 5 секунд.

Toyota GRMN Yaris, Toyota Yaris 2022, новая Toyota GRMN Yaris, новая Toyota Yaris
В салоне появились ковшеобразные кресла Recaro
Фото: Toyota

Полный привод дополнен новым самоблокирующимся дифференциалом. Также заряженный хэтчбек получил адаптивные амортизаторы и увеличенные тормоза. А за 73 тыс. долларов предлагают вариант Rally с новыми пружинами подвески и стабилизаторами поперечной устойчивости.

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Внешность и интерьер Toyota GRMN Yaris

Новая Toyota Yaris 2022 в версии GRMN узнается по карбоновым обвесу, капоту, крыше и антикрылу. Это помогло уменьшить массу хэтчбека на 20 кг. Кроме того, расширены крылья и установлены новые 18-дюймовые диски.

Toyota GRMN Yaris, Toyota Yaris 2022, новая Toyota GRMN Yaris, новая Toyota Yaris
Вместо задних сидений - распорка
Фото: Toyota

В салоне Toyota GRMN Yaris появились спортивные ковшеобразные кресла Recaro. Задние же сиденья убрали – на их месте появилась распорка, увеличивающая жесткость кузова.

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