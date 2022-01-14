Представлена самая экстремальная Toyota Yaris: у нее 270 сил и цена на уровне Land Cruiser

Toyota GRMN Yaris – лимитированная модификация заряженного хэтчбека.

На автошоу в Токио представлена новая Toyota GRMN Yaris. Экстремальную версию заряженной модели GR Yaris выпустят лимитированным тиражом в 500 экземпляров по цене от 64 тыс. долларов. Об этом сообщает официальный сайт Toyota.

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[ + – ] Цена Toyota GRMN Yaris - 64-73 тыс. долларов Фото: Toyota

Характеристики Toyota GRMN Yaris

Toyota GRMN Yaris оснащен 1,6-литровым трехцилиндровым турбомотором мощностью 270 л. с. и с крутящим моментом в 390 Н∙м. В паре с ним работает доработанная 6-ступенчатая механическая КПП. Разгон до сотни занимает чуть больше 5 секунд.

[ + – ] В салоне появились ковшеобразные кресла Recaro Фото: Toyota

Полный привод дополнен новым самоблокирующимся дифференциалом. Также заряженный хэтчбек получил адаптивные амортизаторы и увеличенные тормоза. А за 73 тыс. долларов предлагают вариант Rally с новыми пружинами подвески и стабилизаторами поперечной устойчивости.

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Внешность и интерьер Toyota GRMN Yaris

Новая Toyota Yaris 2022 в версии GRMN узнается по карбоновым обвесу, капоту, крыше и антикрылу. Это помогло уменьшить массу хэтчбека на 20 кг. Кроме того, расширены крылья и установлены новые 18-дюймовые диски.

[ + – ] Вместо задних сидений - распорка Фото: Toyota

В салоне Toyota GRMN Yaris появились спортивные ковшеобразные кресла Recaro. Задние же сиденья убрали – на их месте появилась распорка, увеличивающая жесткость кузова.

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