За новым Toyota Land Cruiser 300 выстроилась очередь на 4 года

Сборочное предприятие в Японии не справляется со спросом на Toyota Land Cruiser 300. Усугубил ситуацию дефицит микрочипов.

Спрос на новый Toyota Land Cruiser 300 превысил все ожидания и растет с каждым месяцем. За внедорожником уже выстроились очереди, причем некоторых версий придется ждать по несколько лет. Соответствующее объявление появилось на официальном сайте марки.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Срок исполнения заказов с этого момента может составлять около четырех лет. Мы сделаем все возможное, чтобы сократить время отгрузки машин покупателям", — говорится в объявлении.

Дефицит Toyota Land Cruiser 300 образовался практически сразу после старта продаж модели в августе. Внедорожник впечатлил автомобилистов по всему миру и его активно заказывают. Наибольшим спросом пользуются версии Toyota Land Cruiser GR Sport и ZX. Именно их и придется ждать по четыре года.

[ + – ] Наибольшие очереди - за Toyota Land Cruiser GR Фото: Toyota

Сборочное предприятие в Японии не справляется со столь высоким спросом. К тому же, работать на полную мощность заводу не позволяет дефицит микрочипов.

Из-за нехватки полупроводников производство внедорожника даже приостанавливали на некоторое время. Это только увеличило очереди за Toyota Land Cruiser 300. Дошло до того, что в Японии от покупателей внедорожники требуют подписать соглашение, запрещающее перепродажу авто в течении года.

Важно

Представлена самая экстремальная Toyota Yaris: у нее 270 сил и цена на уровне Land Cruiser

К слову, Land Cruiser – не единственная модель японской марки, за которой выстроились очереди. Больше года придется ждать и отдельные версии нового пикапа Toyota Tundra.

Ранее Фокус сообщал, что вскоре представят более крупного собрата Toyota Land Cruiser 300. Первые его фото уже рассекретили.