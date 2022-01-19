Новейший большой внедорожник Toyota показали на первых изображениях
Toyota Sequoia нового поколения породнится с Land Cruiser. У внедорожника появится гибридная версия.
Появились первые рендеры Toyota Sequoia 2023. Рамный внедорожник должны представить в нынешнем году и с лета стартуют его продажи. Изображения опубликовали на официальной странице Toyota в Twitter.
На рендерах показана задняя часть автомобиля с изогнутым светодиодным фонарем. Можно заметить, что у задних стоек крыши внедорожника увеличен угол наклона.
Новая Toyota Sequoia останется родственницей пикапа Tundra. Обе модели построены на рамной платформе Toyota Land Cruiser 300.
Очевидно дизайн передней части авто будет выдержан в духе Toyota Tundra 2022. Это значит, что внедорожник получит широкую решетку радиатора, а крылья станут более выраженными и рельефными. Ожидается и версия TRD Pro с увеличенным клиренсом и внедорожными шинами.Важно
В салоне по примеру Tundra появятся виртуальная панель приборов и большой сенсорный дисплей. Ожидаются версии на 7 и 8 мест. Базовая комплектация Toyota Sequoia пополнится системами автоматического торможения и контроля полосы движения.
На смену атмосферному V8 в Toyota Sequoia 2023 придет 3,5-литровый V6 твин-турбо. Он развивает 394 л. с. в Tundra и 415 л. с. – в Land Cruiser 300. Также появится 443-сильная гибридная модификация. Обе версии будут оснащены 10-ступенчатой автоматической КПП и полным приводом с понижающей передачей.
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