Новейший большой внедорожник Toyota показали на первых изображениях

Toyota Sequoia нового поколения породнится с Land Cruiser. У внедорожника появится гибридная версия.

Появились первые рендеры Toyota Sequoia 2023. Рамный внедорожник должны представить в нынешнем году и с лета стартуют его продажи. Изображения опубликовали на официальной странице Toyota в Twitter.

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[ + – ] На рендерах видна задняя часть внедорожника Фото: Toyota

На рендерах показана задняя часть автомобиля с изогнутым светодиодным фонарем. Можно заметить, что у задних стоек крыши внедорожника увеличен угол наклона.

Новая Toyota Sequoia останется родственницей пикапа Tundra. Обе модели построены на рамной платформе Toyota Land Cruiser 300.

[ + – ] Дизайн передней части выполнят в духе пикапа Toyota Tundra Фото: Toyota

Очевидно дизайн передней части авто будет выдержан в духе Toyota Tundra 2022. Это значит, что внедорожник получит широкую решетку радиатора, а крылья станут более выраженными и рельефными. Ожидается и версия TRD Pro с увеличенным клиренсом и внедорожными шинами.

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В салоне по примеру Tundra появятся виртуальная панель приборов и большой сенсорный дисплей. Ожидаются версии на 7 и 8 мест. Базовая комплектация Toyota Sequoia пополнится системами автоматического торможения и контроля полосы движения.

[ + – ] В салоне появится виртуальная панель приборов Фото: Toyota

На смену атмосферному V8 в Toyota Sequoia 2023 придет 3,5-литровый V6 твин-турбо. Он развивает 394 л. с. в Tundra и 415 л. с. – в Land Cruiser 300. Также появится 443-сильная гибридная модификация. Обе версии будут оснащены 10-ступенчатой автоматической КПП и полным приводом с понижающей передачей.

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