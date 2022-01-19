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Новейший большой внедорожник Toyota показали на первых изображениях

Toyota Sequoia 2023, новая Toyota Sequoia, Toyota Sequoia, Toyota Tundra
Фото: Toyota | Toyota Sequoia 2023 представят уже в ближайшие месяцы

Toyota Sequoia нового поколения породнится с Land Cruiser. У внедорожника появится гибридная версия.

Появились первые рендеры Toyota Sequoia 2023. Рамный внедорожник должны представить в нынешнем году и с лета стартуют его продажи. Изображения опубликовали на официальной странице Toyota в Twitter.

Toyota Sequoia 2023, новая Toyota Sequoia, Toyota Sequoia, Toyota Tundra
На рендерах видна задняя часть внедорожника
Фото: Toyota

На рендерах показана задняя часть автомобиля с изогнутым светодиодным фонарем. Можно заметить, что у задних стоек крыши внедорожника увеличен угол наклона.

Новая Toyota Sequoia останется родственницей пикапа Tundra. Обе модели построены на рамной платформе Toyota Land Cruiser 300.

Toyota Sequoia 2023, новая Toyota Sequoia, Toyota Sequoia, Toyota Tundra
Дизайн передней части выполнят в духе пикапа Toyota Tundra
Фото: Toyota

Очевидно дизайн передней части авто будет выдержан в духе Toyota Tundra 2022. Это значит, что внедорожник получит широкую решетку радиатора, а крылья станут более выраженными и рельефными. Ожидается и версия TRD Pro с увеличенным клиренсом и внедорожными шинами.

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В салоне по примеру Tundra появятся виртуальная панель приборов и большой сенсорный дисплей. Ожидаются версии на 7 и 8 мест. Базовая комплектация Toyota Sequoia пополнится системами автоматического торможения и контроля полосы движения.

Toyota Sequoia 2023, новая Toyota Sequoia, Toyota Sequoia, Toyota Tundra
В салоне появится виртуальная панель приборов
Фото: Toyota

На смену атмосферному V8 в Toyota Sequoia 2023 придет 3,5-литровый V6 твин-турбо. Он развивает 394 л. с. в Tundra и 415 л. с. – в Land Cruiser 300. Также появится 443-сильная гибридная модификация. Обе версии будут оснащены 10-ступенчатой автоматической КПП и полным приводом с понижающей передачей.

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