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Новий великий позашляховик Toyota показали на перших зображеннях

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Toyota Sequoia 2023, нова Toyota Sequoia, Toyota Sequoia, Toyota Tundra
Фото: Toyota | Toyota Sequoia 2023 представлять вже найближчими місяцями

Toyota Sequoia нового покоління породиться з Land Cruiser. У позашляховика з'явиться гібридна версія.

З'явилися перші рендери Toyota Sequoia 2023. Рамний позашляховик мають представити цього року і з літа стартують його продажі. Зображення опублікували на офіційній сторінці Toyota у Twitter.

Toyota Sequoia 2023, нова Toyota Sequoia, Toyota Sequoia, Toyota Tundra
На рендерах видно задню частину позашляховика
Фото: Toyota

На рендерах показана задня частина автомобіля з вигнутим світлодіодним ліхтарем. Можна помітити, що в задніх стойок даху позашляховика збільшений кут нахилу.

Нова Toyota Sequoia залишиться родичкою пікапа Tundra. Обидві моделі побудовані на рамній платформі Toyota Land Cruiser 300.

Toyota Sequoia 2023, нова Toyota Sequoia, Toyota Sequoia, Toyota Tundra
Дизайн передньої частини виконають у дусі пікапа Toyota Tundra
Фото: Toyota

Очевидно, дизайн передньої частини авто буде витриманий у дусі Toyota Tundra 2022. Це означає, що позашляховик отримає широкі ґрати радіатора, а крила стануть більш вираженими та рельєфними. Очікується і версія TRD Pro зі збільшеним кліренсом і позашляховими шинами.

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У салоні за прикладом Tundra з'являться віртуальна панель приладів і великий сенсорний дисплей. Очікуються версії на 7 та 8 місць. Базова комплектація Toyota Sequoia поповниться системами автоматичного гальмування та контролю смуги руху.

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У салоні з'явиться віртуальна панель приладів
Фото: Toyota

На зміну атмосферному V8 Toyota Sequoia 2023 прийде 3,5-літровий V6 твін-турбо. Він розвиває 394 к. с. у Tundra та 415 к. с. — Land Cruiser 300. Також з'явиться 443-сильна гібридна модифікація. Обидві версії будуть оснащені 10-ступінчастою автоматичною КПП та повним приводом із понижувальною передачею.

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