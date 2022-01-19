Новий великий позашляховик Toyota показали на перших зображеннях

Toyota Sequoia нового покоління породиться з Land Cruiser. У позашляховика з'явиться гібридна версія.

З'явилися перші рендери Toyota Sequoia 2023. Рамний позашляховик мають представити цього року і з літа стартують його продажі. Зображення опублікували на офіційній сторінці Toyota у Twitter.

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[ + – ] На рендерах видно задню частину позашляховика Фото: Toyota

На рендерах показана задня частина автомобіля з вигнутим світлодіодним ліхтарем. Можна помітити, що в задніх стойок даху позашляховика збільшений кут нахилу.

Нова Toyota Sequoia залишиться родичкою пікапа Tundra. Обидві моделі побудовані на рамній платформі Toyota Land Cruiser 300.

[ + – ] Дизайн передньої частини виконають у дусі пікапа Toyota Tundra Фото: Toyota

Очевидно, дизайн передньої частини авто буде витриманий у дусі Toyota Tundra 2022. Це означає, що позашляховик отримає широкі ґрати радіатора, а крила стануть більш вираженими та рельєфними. Очікується і версія TRD Pro зі збільшеним кліренсом і позашляховими шинами.

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У салоні за прикладом Tundra з'являться віртуальна панель приладів і великий сенсорний дисплей. Очікуються версії на 7 та 8 місць. Базова комплектація Toyota Sequoia поповниться системами автоматичного гальмування та контролю смуги руху.

[ + – ] У салоні з'явиться віртуальна панель приладів Фото: Toyota

На зміну атмосферному V8 Toyota Sequoia 2023 прийде 3,5-літровий V6 твін-турбо. Він розвиває 394 к. с. у Tundra та 415 к. с. — Land Cruiser 300. Також з'явиться 443-сильна гібридна модифікація. Обидві версії будуть оснащені 10-ступінчастою автоматичною КПП та повним приводом із понижувальною передачею.

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