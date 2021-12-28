Как выглядит самый экстремальный тюнинг Toyota Land Cruiser 300 (фото)

Toyota Land Cruiser 300 подготовили к тяжелому бездорожью.

Австралийское тюнинг-ателье TJM взялось доработать новый Toyota Land Cruiser 300. Вседорожник подготовили к самым экстремальным условиям. Его выпуск начнут в 2022 году и уже начали принимать на него заказы. Об этом сообщает сайт Carscoops.

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Toyota Land Cruiser 300 от TJM можно узнать, прежде всего, по массивному стальному бамперу с дугами. Спереди предусмотрена и лебедка с усилием в 8000 кг.

[ + – ] Внедорожник получил лебедку, шноркель и стальной передний бампер Фото: carscoops.com

Также появились усиленные подножки, шноркель и багажник на крыше с прикрепленной дополнительной светодиодной оптикой. В добавок, увеличен клиренс и установлены внедорожные шины.

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Тюнинг Toyota Land Cruiser 300 от TJM также включает усиление подвески и установку новых амортизаторов. Днище внедорожника прикрыли дополнительными металлическими пластинами.

[ + – ] Автомобиль доступен только в дизельной версии Фото: carscoops.com

Доработанный Toyota Land Cruiser 300 доступен исключительно с 3,3-литровым 300-сильным турбодизелем. Дело в том, что в Австралии бензиновая версия модели не предлагается. Автомобиль оснащен 10-ступенчатой автоматической КПП, а полный привод дополнен понижающей передачей и блокировками дифференциалов.

[ + – ] Днище прикрыли дополнительными металлическими пластинами Фото: carscoops.com

Это не первая подобная версия Toyota Land Cruiser 300. Ранее внедорожные способности модели улучшили в тюнинг-ателье Arctic Trucks, хотя их вариант получился не столь экстремальным.

Также Фокус сообщал о новом китайском внедорожнике Beijing. Он придет на смену модели, выпускавшейся на протяжении 57 лет.