Дешево и сердито: Тoyota представила семейную модель всего за 13 тыс. долларов

Toyota Probox – автомобиль для тех, кто не любит современные технологии. Минивэн недорогой и просторный внутри.

В Японии презентована новая Toyota Probox 2022. Минивэн прошел небольшое обновление и поступает в продажу по цене от 1,49 млн. иен (13 тыс. долларов). Об этом сообщает официальный сайт Toyota.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Toyota Probox позиционируется, как бюджетная и очень простая модель для тех, кому не нужны современные технологии. У 4,2-метрового минивэна простой угловатый дизайн с выраженным капотом и вертикальными задними стойками. В большинстве версий установлены стальные диски и неокрашенные дверные ручки.

[ + – ] Минивэн предлагают с передним и полным приводом Фото: Toyota

Салон Toyota Probox 2022 выполнен в стиле 90-х. Мультимедиа с дисплеем не предлагают даже за доплату. На панели приборов – большой спидометр и миниатюрный монохромный экран бортового компьютера, а блок климата представлен крупными переключателями. Автомобиль привлекает большим внутренним пространством.

Важно

Новую Toyota Avalon 2022 показали на первых фото: что изменилось в популярном седане

К 2022 модельному году автомобиль получил "дорогую" версию GX за $15,7 тыс. Она получила литые диски, тонированные стекла, электроприводы стеклоподъемников и зеркал, а также улучшенную отделку салона.

[ + – ] Салон выполнен в духе 90-х [ + – ] Версия GX отличается улучшенной отделкой салона [ + – ] Комплектация минивэна небогатая [ + – ] Козырь автомобиля - большое внутреннее пространство

Минивэн Toyota Probox доступен с бензиновыми атмосферными двигателями объемом 1,3 л (94 л. с.) и 1,5 л (107 л. с.). Все версии оснащены вариатором CVT, а привод может быть передним или полным.

Ранее Фокус рассказывал об уникальном шестиколесном пикапе Toyota. Его неожиданно обнаружили в Украине.