Дешево и сердито: Тoyota представила семейную модель всего за 13 тыс. долларов
Toyota Probox – автомобиль для тех, кто не любит современные технологии. Минивэн недорогой и просторный внутри.
В Японии презентована новая Toyota Probox 2022. Минивэн прошел небольшое обновление и поступает в продажу по цене от 1,49 млн. иен (13 тыс. долларов). Об этом сообщает официальный сайт Toyota.
Toyota Probox позиционируется, как бюджетная и очень простая модель для тех, кому не нужны современные технологии. У 4,2-метрового минивэна простой угловатый дизайн с выраженным капотом и вертикальными задними стойками. В большинстве версий установлены стальные диски и неокрашенные дверные ручки.
Салон Toyota Probox 2022 выполнен в стиле 90-х. Мультимедиа с дисплеем не предлагают даже за доплату. На панели приборов – большой спидометр и миниатюрный монохромный экран бортового компьютера, а блок климата представлен крупными переключателями. Автомобиль привлекает большим внутренним пространством.Важно
К 2022 модельному году автомобиль получил "дорогую" версию GX за $15,7 тыс. Она получила литые диски, тонированные стекла, электроприводы стеклоподъемников и зеркал, а также улучшенную отделку салона.
Минивэн Toyota Probox доступен с бензиновыми атмосферными двигателями объемом 1,3 л (94 л. с.) и 1,5 л (107 л. с.). Все версии оснащены вариатором CVT, а привод может быть передним или полным.
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