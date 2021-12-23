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Дешево и сердито: Тoyota представила семейную модель всего за 13 тыс. долларов

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Toyota Probox 2022, новая Toyota Probox, Toyota Probox, минивэн Toyota
Фото: Toyota | Toyota Probox поставляют со стальными дисками и неокрашенными дверными ручками

Toyota Probox – автомобиль для тех, кто не любит современные технологии. Минивэн недорогой и просторный внутри.

В Японии презентована новая Toyota Probox 2022. Минивэн прошел небольшое обновление и поступает в продажу по цене от 1,49 млн. иен (13 тыс. долларов). Об этом сообщает официальный сайт Toyota.

Toyota Probox позиционируется, как бюджетная и очень простая модель для тех, кому не нужны современные технологии. У 4,2-метрового минивэна простой угловатый дизайн с выраженным капотом и вертикальными задними стойками. В большинстве версий установлены стальные диски и неокрашенные дверные ручки.

Toyota Probox 2022, новая Toyota Probox, Toyota Probox, минивэн Toyota
Минивэн предлагают с передним и полным приводом
Фото: Toyota

Салон Toyota Probox 2022 выполнен в стиле 90-х. Мультимедиа с дисплеем не предлагают даже за доплату. На панели приборов – большой спидометр и миниатюрный монохромный экран бортового компьютера, а блок климата представлен крупными переключателями. Автомобиль привлекает большим внутренним пространством.

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К 2022 модельному году автомобиль получил "дорогую" версию GX за $15,7 тыс. Она получила литые диски, тонированные стекла, электроприводы стеклоподъемников и зеркал, а также улучшенную отделку салона.

Toyota Probox 2022, новая Toyota Probox, Toyota Probox, минивэн Toyota
Салон выполнен в духе 90-х
Toyota Probox 2022, новая Toyota Probox, Toyota Probox, минивэн Toyota
Версия GX отличается улучшенной отделкой салона
Toyota Probox 2022, новая Toyota Probox, Toyota Probox, минивэн Toyota
Комплектация минивэна небогатая
Toyota Probox 2022, новая Toyota Probox, Toyota Probox, минивэн Toyota
Козырь автомобиля - большое внутреннее пространство
Toyota Probox 2022, новая Toyota Probox, Toyota Probox, минивэн Toyota
Toyota Probox 2022, новая Toyota Probox, Toyota Probox, минивэн Toyota
Toyota Probox 2022, новая Toyota Probox, Toyota Probox, минивэн Toyota
Toyota Probox 2022, новая Toyota Probox, Toyota Probox, минивэн Toyota

Минивэн Toyota Probox доступен с бензиновыми атмосферными двигателями объемом 1,3 л (94 л. с.) и 1,5 л (107 л. с.). Все версии оснащены вариатором CVT, а привод может быть передним или полным.

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