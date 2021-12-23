Дешево і сердито: Toyota представила сімейну модель усього за 13 тис. доларів

Toyota Probox – автомобіль для тих, хто не любить сучасних технологій. Мінівен недорогий і просторий усередині.

У Японії презентовано нову Toyota Probox 2022. Мінівен пройшов невелике оновлення і надходить у продаж за ціною від 1,49 млн єн (13 тис. доларів). Про це повідомляє офіційний сайт Toyota.

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Toyota Probox позиціюється як бюджетна і дуже проста модель для тих, кому не потрібні сучасні технології. У 4,2-метрового мінівена простий незграбний дизайн з вираженим капотом і вертикальними задніми стійками. У більшості версій встановлені сталеві диски та незабарвлені дверні ручки.

[ + – ] Мінівен пропонують з переднім та повним приводом Фото: Toyota

Салон Toyota Probox 2022 виконаний у стилі 90-х. Мультимедіа з екраном не пропонують навіть за доплату. На панелі приладів великий спідометр і мініатюрний монохромний екран бортового комп'ютера, а блок клімату представлений великими перемикачами. Автомобіль приваблює великим внутрішнім простором.

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До 2022 модельного року автомобіль отримав "дорогу" версію GX за $15,7 тис. Вона отримала литі диски, тоноване скло, електроприводи склопідйомників та дзеркал, а також покращене оздоблення салону.

[ + – ] Салон виконаний у дусі 90-х [ + – ] Версія GX відрізняється покращеним оздобленням салону [ + – ] Комплектація мінівену небагата [ + – ] Козир автомобіля — великий внутрішній простір

Мінівен Toyota Probox доступний з бензиновими атмосферними двигунами об'ємом 1,3 л (94 к. с.) та 1,5 л (107 к. с.). Усі версії оснащені варіатором CVT, а привід може бути переднім або повним.

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