Китайский УАЗ снимают с производства после 57 лет на конвейере: его сменит новая модель

Beijing BJ212 – китайская версия советского УАЗ-469. На смену ей готовят современный внедорожник.

Старейший китайский автомобиль уйдет на заслуженный отдых после 57 лет на конвейере. Внедорожник BAW Beijing BJ212 с минимальными изменениями выпускали с 1965 года и в 2022 году его снимут с производства. Об этом сообщает сайт Autohome.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

[ + – ] Beijing BJ212 появился в 1965 году Фото: autohome.com.cn

BAW Beijing BJ212 – китайский вариант УАЗ-469, ведь его конструкцию скопировали с советского внедорожника. У него позаимствовали раму, детали подвески и 2,5-литровый двигатель, а вот кузов в Китае создали полностью новый.

[ + – ] Преемник модели сохранит знакомый дизайн Фото: autohome.com.cn

Китайский внедорожник активно используется в армии и народном хозяйстве даже сейчас. Beijing BJ212 получил множество версий и его неоднократно серьезно модернизировали. Недавно автомобиль даже получил современный 1,5-литровый бензиновый турбомотор.

Важно

Новейший китайский пикап оказался дешевой копией популярной американской модели

На данный момент BAW Beijing BJ212 – старейшая китайская модель из всех выпускаемых и одна из самых возрастных в мире. Однако ее конструкция уже давно устарела и автомобилю готовят преемника.

[ + – ] Новый внедорожник получит бензиновые и дизельные двигатели Фото: autohome.com.cn

Новый внедорожник BAW уже показали на первых тизерах. Он сохранит угловатый дизайн, рамную конструкцию и полный привод с понижающей передачей. На выбор предложат бензиновые турбомоторы объемом 2,0 л (204 л. с.) и 2,3 л (250 л. с.), а также 2,0-литровый 150-сильный турбодизель. Запланированы версии с 6-ступенчатыми механической или автоматической КПП.

Ранее Фокус сообщал, что в Китае представили инновационный электромобиль Nio ET5. Его запас хода — 1000 км.