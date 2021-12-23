Китайський УАЗ знімають із виробництва після 57 років на конвеєрі: його змінить нова модель

Beijing BJ212 — китайська версія радянського УАЗ-469. На зміну їй готують сучасний позашляховик.

Найстаріший китайський автомобіль піде на заслужений відпочинок після 57 років на конвеєрі. Позашляховик BAW Beijing BJ212 з мінімальними змінами випускали з 1965 року, і у 2022 році його знімуть із виробництва. Про це повідомляє сайт Autohome.

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[ + – ] Beijing BJ212 з'явився в 1965 році Фото: autohome.com.cn

BAW Beijing BJ212 – китайський варіант УАЗ-469, адже його конструкцію скопіювали з радянського позашляховика. У нього запозичили раму, деталі підвіски та 2,5-літровий двигун, а ось кузов у Китаї створили повністю новий.

[ + – ] Наступник моделі збереже знайомий дизайн Фото: autohome.com.cn

Китайський позашляховик активно використовується в армії та народному господарстві навіть зараз. Beijing BJ212 отримав багато версій, і його неодноразово серйозно модернізували. Нещодавно автомобіль навіть отримав сучасний 1,5-літровий бензиновий турбомотор.

Наразі BAW Beijing BJ212 – найстаріша китайська модель із усіх, що випускаються, і одна з найбільш вікових у світі. Проте її конструкція вже давно застаріла, і автомобілю готують наступника.

[ + – ] Новий позашляховик отримає бензинові та дизельні двигуни Фото: autohome.com.cn

Новий позашляховик BAW уже показали на перших тизерах. Він збереже незграбний дизайн, рамну конструкцію і повний привід з понижувальною передачею. На вибір запропонують бензинові турбомотори об'ємом 2,0 л (204 к. с.) та 2,3 л (250 к. с.), а також 2,0-літровий 150-сильний турбодизель. Заплановані версії з 6-ступінчастою механічною або автоматичною КПП.

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