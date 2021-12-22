Новейший китайский пикап оказался дешевой копией популярной американской модели

ZX Auto Weishi 1949 выполнен в стиле американского Ram 1500. Пикап предложат с бензиновым и дизельным двигателями.

Опубликованы первые фото нового ZX Auto Weishi 1949. Это первый полноразмерный пикап из Китая, а в продажу он поступит с начала 2022 года про цене 156-210 тыс. юаней ($24 500 – $32 800). Об этом сообщает сайт Autohome.

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Дизайн ZX Auto Weishi 1949 оказался не новым и очень знакомым. Дело в том, что китайский автопроизводитель скопировал стиль пикапа Ram 1500. Широкая решетка радиатора, крупные фары и выраженные крылья – характерные черты американской модели.

[ + – ] Дизайн выдержан в духе американского Ram 1500 Фото: autohome.com.cn

Китайский пикап несколько компактнее, так что этого своего рода уменьшенная копия Ram 1500:

Длина – 5392 мм

Ширина – 2045 мм

Высота – 1965 мм

Также предложат удлиненный (5692 мм) вариант. В основе ZX Auto Weishi лежит стальная рама, а передняя подвеска – независимая.

[ + – ] Пикап предложат в двух вариантах по длине Фото: autohome.com.cn

В салоне преобладают рубленые линии, а отделку разбавляют вставки "под алюминий". На центральной панели – большой сенсорный дисплей.

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Если американский пикап оснащают большими и мощными V8, то у ZX Auto Weishi 1949 моторы поскромнее. Со старта ему будет доступен 2,3-литровый 163-сильный турбодизель от Nissan Navara, а позже добавят 2,0-литровую бензиновую турбочетверку. Можно выбрать 6-ступенчатую механическую или 8-ступенчатую автоматическую КПП, задний либо полный привод.

[ + – ] В салоне преобладают рубленные поверхности Фото: autohome.com.cn

К слову, это не единственная китайская копия американского пикапа. Недавно в Поднебесной представили модель в стиле Ford F-150.

Также Фокус сообщал, что в Китае клонировали культовый американский автомобиль 50-х. Его оснастили гибридной установкой.