Три оси и 712 л.с.: самый быстрый в мире пикап Ram 1500 TRX превратился в шестиколесного монстра

Автомобиль, созданный тюнинговой компанией Apocalypse Manufacturing, окрестили Warlord, что в переводе с английского означает "военачальник".

Warlord — второй самостоятельный продукт молодого тюнинг-ателье из Флориды. До этого предприятие, как Фокус сообщал ранее, занималось внедорожным тюнингом Jeep Wrangler, создав монструозный трехосный внедорожник Jeep Apocolypse Hellfire. Теперь тюнеры взялись за "заряженный" 712-сильный пикап Ram 1500 TRX, сделав его еще более экстремальным.

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В сравнении с заводским Ram пикап получил третью ось и стал заметно длиннее. Раму нарастили профилем, который по толщине и жесткости превосходит исходную силовую конструкцию. Дополнительная задняя ось повторяет основную и также является ведущей.

В увеличенных колесных арках — внедорожные 37-дюймовые шины. По информации компании Apocalypse Manufacturing, дорожный просвет монстр-пикапа увеличился на 100 мм. Не забыли тюнеры и о безопасности. Так, учитывая возросшую длину машины, зеркала заднего вида вынесли на удлиненных кронштейнах. Запасное колесо установили на отдельном силовом кронштейне в кузове.

Двигатель в Apocalypse Manufacturing решили не модернизировать, посчитав его отдачи достаточной. Напомним, что пикап с завода оснащается 6,2-литровым 8-цилиндровым двигателем с механическим наддувом мощностью 712 "сил". Кстати, на свои доработанные Wrangler Apocalypse Manufacturing устанавливает моторы и от Chevrolet Corvette.

Так что в будущем может появится более быстрая версия шестиколесного пикапа. Что касается цены, то за "Военачальника" 250 тысяч долларов, тогда как стоковый Ram 1500 TRX оценен в 90-100 тысяч в зависимости от комплектации.

Ранее мы рассказывали, что на американском рынке стартовали продажи пикапа Hyundai Santa Cruz. Пикап может оснащаться одним из двух бензиновых четырехцилиндровых моторов мощностью 193, или 280 л.с.

Также Фокус писал, что культовый Mercedes-Benz G-Class получит электрическую версию. Ее мировая премьера состоится уже в 2021 году, на автосалоне в Мюнхене.