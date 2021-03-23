Адское пламя Апокалипсиса. Безумный трехосный Jeep оценили в $200 тысяч

Экстремальный кастомный внедорожник оснащен 750-сильным двигателем и разительно отличается от базовой серийной машины.

Американская компания South Florida Jeeps выставила на продажу монструозный трехосный внедорожник Jeep Apocolypse Hellfire, построенный специалистами тюнингового ателье Apocalypse Manufacturing. В буквальном переводе название машины означает "Адское пламя апокалипсиса", а при взгляде на нее становится понятно, что ей не страшны любые катаклизмы.

За брутальный внедорожник с 750-сильным мотором V8, съемными дверьми и крышей и 40-дюймовыми колесами планируют выручить 199 990 долларов. Фотографии уникального автомобиля опубликовало издание Carscoops.

На базе какой именно модели Jeep — Wrangler или Gladiator — построен шестиколесный монстр Apocolypse Hellfire, не сообщается. В любом случае, исходный автомобиль пережил серьезные технические и внешние изменения, включая установку новых кузовных панелей.

[ + – ] Фото: South Florida Jeeps

Особенно смело выглядит передняя часть Hellfire со специально изготовленной радиаторной решеткой, светодиодной полосой между фарами и кастомной рамкой лобового стекла, над которой красуется еще одна светодиодная люстра.

[ + – ] Фото: South Florida Jeeps

Бензиновая 6,2-литровая наддувная "восьмерка" внедорожника сопряжена с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, передающей всю мощь агрегата на четыре или шесть колес, в зависимости от выбранного ездового режима.

[ + – ] Фото: South Florida Jeeps

Также Hellfire достались две мощные лебедки: передняя рассчитана на тяговое усилие 4309 кг, а задняя — 5443 кг. Комфортный доступ в салон обеспечивают выдвижные подножки с электроприводом. Интерьер автомобиля вручную перешит натуральной кожей и укомплектован аудиосистемой премиум-класса с поддержкой Apple CarPlay, Bluetooth и навигацией. Плюс к этому в оснащении кнопка запуска двигателя и камера заднего вида.