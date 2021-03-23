Пекельне полум'я Апокаліпсису. Божевільний тривісний Jeep оцінили в $200 тисяч

Екстремальний кастомний позашляховик оснащений 750-сильним двигуном і разюче відрізняється від базової серійної машини.

Американська компанія South Florida Jeeps виставила на продаж монструозний тривісний позашляховик Jeep Apocolypse Hellfire, побудований фахівцями тюнінгового ательє Apocalypse Manufacturing. У буквальному перекладі назва машини означає "Пекельне полум'я апокаліпсису", а під час погляду на неї стає зрозуміло, що їй не страшні будь-які катаклізми.

За брутальний позашляховик із 750-сильним мотором V8, знімними дверима та дахом і 40-дюймовими колесами планують виручити 199 990 доларів. Фотографії унікального автомобіля опублікувало видання Carscoops.

На базі якої саме моделі Jeep — Wrangler або Gladiator — побудований шестиколісний монстр Apocolypse Hellfire, не повідомляється. У будь-якому випадку, вихідний автомобіль пережив серйозні технічні та зовнішні зміни, враховуючи установку нових кузовних панелей.

[ + – ] Фото: South Florida Jeeps

Особливо сміливо виглядає передня частина Hellfire зі спеціально виготовлених радіаторних грат, світлодіодною смугою між фарами і кастомною рамкою лобового скла, над якою красується ще одна світлодіодна люстра.

[ + – ] Фото: South Florida Jeeps

Бензинова 6,2-літрова наддувна "вісімка" позашляховика пов'язана з восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач, що передає всю міць агрегату на чотири або шість коліс, залежно від обраного їздового режиму.

[ + – ] Фото: South Florida Jeeps

Також Hellfire дісталися дві потужні лебідки: передня розрахована на тягове зусилля 4 309 кг, а задня — 5 443 кг. Комфортний доступ у салон забезпечують висувні підніжки з електроприводом. Інтер'єр автомобіля вручну перешитий натуральною шкірою та укомплектований аудіосистемою преміум-класу з підтримкою Apple CarPlay, Bluetooth і навігацією. Плюс до цього в оснащенні кнопка запуску двигуна та камера заднього виду.