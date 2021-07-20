"Гелик" на батарейках: электрическая версия Mercedes-Benz G-Class дебютирует в этом году

Местом премьеры электрического Mercedes-Benz G-Class с индексом EGQ станет первый международный автосалон в Мюнхене.

Немецкий автопроизводитель уже несколько лет готовит потенциальную публику к тому, что легендарный и культовый Mercedes-Benz G-Class получит электрическую версию. Так, первая информация о готовящемся "электрогелике" просочилась в прессу в 2016 году, в том же году было запатентовано название модели, а спустя три года создание электрифицированного G-Class подтвердили официально. Известно, что серийный внедорожник получит название EQG и поступит в продажу в 2023-м.

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[ + – ] Сторонний рендер электрического Mercedes G-Class

По предварительной информации, новинка сохранит внешность уже нынешнего поколения G-Class — но, конечно, с некоторыми изменениями с учетом новой электрической сущности. В частности, появится "глухая" решетка радиатора в стиле других моделей линейки Mercedes EQ.

Почти наверняка внедорожник получит пару электромоторов, по одному на каждой оси, чтобы сохранить полноприводную концепцию, но о дополнительных внедорожных примочках говорить пока рано.

Предварительно Mercedes EGQ получит большую аккумуляторную батарею емкостью 108 кВт•ч. Это позволяет рассчитывать на 500 километров на одном заряде. Тяжелая батарея сделает электрическую новинку самым тяжелым "Геликом" в семействе. Известно, что будущий электромобиль получит как минимум две версии — с индексами EQG 560 и EQG 580.

[ + – ] Гелендваген нынешнего поколения

Мощность силовой установки, разгонная динамика и другие технические данные официально обнародуют ближе к официальной премьере. По некоторым данным, в 2023 году, когда первые товарные EQG поступят в автосалоны, нынешний G-Class с двигателями внутреннего сгорания может быть отправлен на пенсию.

Ранее Фокус сообщал, что в Mercedes-Benz готовы полностью отказаться от ДВС. Полный переход на электротягу произойдет не раньше 2030 года.

Также мы недавно писали, что в Украине стартовали продажи двух электрических Mercedes-Benz — EQA и EQC. Цены на электрические кроссоверы начинаются с отметки в 41 тыс. евро.