"Геліка" на батарейках: електрична версія Mercedes-Benz G-Class дебютує цього року

Місцем прем'єри електричного Mercedes-Benz G-Class з індексом EGQ стане перший міжнародний автосалон в Мюнхені.

Німецький автовиробник вже кілька років готує потенційну публіку до того, що легендарний і культовий Mercedes-Benz G-Class отримає електричну версію. Так, перша інформація про підготовлюваний "електрогелік" просочилася в пресу у 2016 році, того ж року запатентували назву моделі, а через три роки створення електрифікованого G-Class підтвердили офіційно. Відомо, що серійний позашляховик отримає назву EQG і надійде у продаж у 2023-му.

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[ + – ] Сторонній рендер електричного Mercedes G-Class

За попередньою інформацією, новинка збереже зовнішність вже нинішнього покоління G-Class — але, звичайно, з деякими змінами з урахуванням нової електричної суті. Зокрема, зʼявиться "глуха" решітка радіатора в стилі інших моделей лінійки Mercedes EQ.

Майже напевно позашляховик отримає пару електромоторів, по одному на кожній осі, щоб зберегти повнопривідну концепцію, але про додаткові позашляхові примочки говорити поки рано.

Попередньо Mercedes EGQ отримає велику акумуляторну батарею ємністю 108 кВт•год. Це дозволяє розраховувати на 500 кілометрів на одному заряді. Важка батарея зробить електричну новинку найважчим "Геліком" в сімействі. Відомо, що майбутній електромобіль отримає як мінімум дві версії — з індексами EQG 560 і EQG 580.

[ + – ] Гелендваген нинішнього покоління

Потужність силової установки, розгінна динаміка та інші технічні дані офіційно оприлюднять ближче до офіційної премʼєри. За деякими даними, у 2023 році, коли перші товарні EQG надійдуть в автосалони, нинішній G-Class з двигунами внутрішнього згоряння може бути відправлений на пенсію.

Раніше Фокус повідомляв, що в Mercedes-Benz готові повністю відмовитися від ДВС. Повний перехід на електротягу відбудеться не раніше 2030 року.

Також ми недавно писали, що в Україні стартував продаж двох електричних Mercedes-Benz — EQA і EQC. Ціни на електричні кросовери починаються з позначки 41 тис. євро.