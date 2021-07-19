Mercedes-Benz готується до повного переходу на електротягу

У Mercedes-Benz готові відмовитися від ДВЗ, але одночасно збережуть випуск таких машин для ринків без високого рівня електромобільної інфраструктури.

Цього тижня відбудеться презентація нового стратегічного плану розвитку Mercedes-Benz. Джерела всередині компанії повідомляють, що автовиробник може повністю зняти з виробництва двигуни внутрішнього згоряння в найближчі 15 років, а до 2030 року всі моделі бренду матимуть електричні варіанти.

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Якщо якийсь із важливих ринків не буде дотягувати за розвитком інфраструктури зарядок до передових країн, то для них притримають випуск машин із бензиновими і дизельними моторами. Автовиробник також веде розробку нової власної операційної системи, яка дозволить ефективніше керувати рекуперацією і режимами руху електромобілів.

У Mercedes-Benz також вважають, що серед їхніх клієнтів є серйозні побоювання щодо електромобілів у питаннях запасу ходу та їхньої престижності. Якщо з першою проблемою рішення можна знайти, просто збільшивши в машині тягову батарею, то вирішення питання статусу і репутації може тривати роками. Але в Mercedes-Benz вже почали привчати своїх споживачів до електрифікації. Так, цьогоріч компанія представила серійні електромобілі EQA, EQB та EQS. Також до кінця 2021 року має побачити світ електричний седан EQE.

Раніше ми повідомляли, що в Україні стартував продаж нового Mercedes-Benz C-Class. Для України запропоновані 10 модифікацій — сім для седана і три для універсала.

Також Фокус писав, що український авторинок отримав кілька електромобілів від Mercedes-Benz — компактний кросовер EQA та середньорозмірний кросовер EQC. Онлайн-презентація нових моделей електричних кросоверів EQC та EQA відбулася на медіаресурсі Megogo.