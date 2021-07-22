Три осі і 712 к.с .: найшвидший у світі пікап Ram 1500 TRX перетворився на шестиколісного монстра

Автомобіль, створений тюнінговою компанією Apocalypse Manufacturing, охрестили Warlord, що в перекладі з англійської означає "воєначальник".

Warlord — другий самостійний продукт молодого тюнінг-ательє з Флориди. До цього підприємство, як Фокус повідомляв раніше, займалося позашляховим тюнінгом Jeep Wrangler, створивши монструозний тривісний позашляховик Jeep Apocolypse Hellfire. Тепер тюнери взялися за "заряджений" 712-сильний пікап Ram 1500 TRX, зробивши його ще більш екстремальним.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Порівняно із заводським Ram пікап отримав третю вісь і став помітно довшим. Раму наростили профілем, який по товщині і жорсткості перевершує вихідну силову конструкцію. Додаткова задня вісь повторює основну і також є провідною.

У збільшених колісних арках — позашляхові 37-дюймові шини. За інформацією компанії Apocalypse Manufacturing, дорожній просвіт монстр-пікапа збільшився на 100 мм. Не забули тюнери і про безпеку. Так, з огляду на збільшену довжину машини, дзеркала заднього виду винесли на подовжених кронштейнах. Запасне колесо встановили на окремому силовому кронштейні в кузові.

Двигун в Apocalypse Manufacturing вирішили не модернізувати, вважаючи його віддачу достатньою. Нагадаємо, що пікап із заводу оснащується 6,2-літровим 8-циліндровим двигуном з механічним нагнітачем потужністю 712 "сил". До речі, на свої допрацьовані Wrangler Apocalypse Manufacturing встановлює мотори і від Chevrolet Corvette.

Тому в майбутньому може зʼявитися більш швидка версія шестиколісного пікапа. Що стосується ціни, то за "воєначальника" 250 тисяч доларів, тоді як стоковий Ram 1500 TRX оцінений у 90-100 тисяч залежно від комплектації.

Раніше ми розповідали, що на американському ринку стартував продаж пікапа Hyundai Santa Cruz. Пікап може оснащуватися одним з двох бензинових чотирициліндрових моторів потужністю 193, або 280 к.с.

Також Фокус писав, що культовий Mercedes-Benz G-Class отримає електричну версію. Її світова премʼєра відбудеться вже у 2021 році, в автосалоні в Мюнхені.