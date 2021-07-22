RU
RU
Розділи
Матеріали
Авто

Три осі і 712 к.с .: найшвидший у світі пікап Ram 1500 TRX перетворився на шестиколісного монстра

120
Тривісний Ram 1500 TRX Warlord
Пікап Ram 1500 TRX перетворили на тривісний позашляховик

Автомобіль, створений тюнінговою компанією Apocalypse Manufacturing, охрестили Warlord, що в перекладі з англійської означає "воєначальник".

Warlord — другий самостійний продукт молодого тюнінг-ательє з Флориди. До цього підприємство, як Фокус повідомляв раніше, займалося позашляховим тюнінгом Jeep Wrangler, створивши монструозний тривісний позашляховик Jeep Apocolypse Hellfire. Тепер тюнери взялися за "заряджений" 712-сильний пікап Ram 1500 TRX, зробивши його ще більш екстремальним.

Порівняно із заводським Ram пікап отримав третю вісь і став помітно довшим. Раму наростили профілем, який по товщині і жорсткості перевершує вихідну силову конструкцію. Додаткова задня вісь повторює основну і також є провідною.

Тривісний Ram 1500 TRX оснащений 712-сильним двигуном.

У збільшених колісних арках — позашляхові 37-дюймові шини. За інформацією компанії Apocalypse Manufacturing, дорожній просвіт монстр-пікапа збільшився на 100 мм. Не забули тюнери і про безпеку. Так, з огляду на збільшену довжину машини, дзеркала заднього виду винесли на подовжених кронштейнах. Запасне колесо встановили на окремому силовому кронштейні в кузові.

Двигун в Apocalypse Manufacturing вирішили не модернізувати, вважаючи його віддачу достатньою. Нагадаємо, що пікап із заводу оснащується 6,2-літровим 8-циліндровим двигуном з механічним нагнітачем потужністю 712 "сил". До речі, на свої допрацьовані Wrangler Apocalypse Manufacturing встановлює мотори і від Chevrolet Corvette.

Тому в майбутньому може зʼявитися більш швидка версія шестиколісного пікапа. Що стосується ціни, то за "воєначальника" 250 тисяч доларів, тоді як стоковий Ram 1500 TRX оцінений у 90-100 тисяч залежно від комплектації.

Раніше ми розповідали, що на американському ринку стартував продаж пікапа Hyundai Santa Cruz. Пікап може оснащуватися одним з двох бензинових чотирициліндрових моторів потужністю 193, або 280 к.с.

Також Фокус писав, що культовий Mercedes-Benz G-Class отримає електричну версію. Її світова премʼєра відбудеться вже у 2021 році, в автосалоні в Мюнхені.