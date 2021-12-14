Китайцы создали необычный клон классического Chevrolet Corvette 50-х годов

Songsan Motors SS Dolphin – китайский седан, созданный по мотивам Chevrolet Corvette первого поколения.

Опубликованы патентные изображения Songsan Motors SS Dolphin. Китайский седан создан по мотивам раннего Chevrolet Corvette 1958-1959 годов. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

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[ + – ] Цена седана - около 100 тыс. долларов Фото: CarNewsChina

Оригинальный Corvette первого поколения был двухместным родстером и его копию в Songsan представили год назад. Теперь же в Китае решили создать его четырехдверную версию. Она поступит в продажу с 2022 года по цене примерно в 100 тыс. долларов.

Дизайн Songsan Motors SS Dolphin в точности повторяет культовый Chevrolet Corvette C1. У него знакомый силуэт с длинным капотом, четыре круглых фары и широкая решетка радиатора. Седан достигает более 5 м в длину.

[ + – ] Клон Corvette получил 320-сильную гибридную установку Фото: CarNewsChina

Примечательно, что техническая начинка у Dolphin – современная. Седан получил виртуальную панель приборов и климат-контроль. К тому же, если Chevrolet Corvette оснащали большими бензиновыми V8, то его клон является подзаряжаемым гибридом.

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Бензиновый 1,5-литровый турбодвигатель и электромотор суммарно развивают 320 л. с. С 6-ступенчатой КПП с двумя сцеплениями разгон до 100 км/ч занимает 5 с. При этом Songsan Motors SS Dolphin может проехать 100 км на электротяге и расходует всего 1,3 л/100 км.

[ + – ] Родстер Songsan Motors SS Dolphin уже выпускают Фото: CarNewsChina

Dolphin – не единственный клон американского авто 50-х. Недавно Songsan показал клон классического Buick.

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