Китайці створили незвичайний клон класичного Chevrolet Corvette 50-х років

Songsan Motors SS Dolphin — китайський седан, створений за мотивами Chevrolet Corvette першого покоління.

Опубліковано патентні зображення Songsan Motors SS Dolphin. Китайський седан створено за мотивами раннього Chevrolet Corvette 1958-1959 років. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

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[ + – ] Ціна седана — майже 100 тис. доларів Фото: CarNewsChina

Оригінальний Corvette першого покоління був двомісним родстером і його копію у Songsan представили рік тому. Тепер же в Китаї вирішили створити чотиридверну версію. Вона надійде у продаж із 2022 року за ціною приблизно 100 тис. доларів.

Дизайн Songsan Motors SS Dolphin точно повторює культовий Chevrolet Corvette C1. У нього знайомий силует із довгим капотом, чотири круглі фари і широкі грати радіатора. Седан досягає понад 5 м завдовжки.

[ + – ] Клон Corvette отримав 320-сильну гібридну установку Фото: CarNewsChina

Варто зазначити, що технічна начинка Dolphin — сучасна. Седан отримав віртуальну панель приладів і клімат-контроль. До того ж, якщо Chevrolet Corvette оснащували великими бензиновими V8, то його клон є гібридом, що заряджається.

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Бензиновий 1,5-літровий турбодвигун та електромотор сумарно розвивають 320 к. с. Із 6-ступінчастою КПП із двома зчепленнями розгін до 100 км/год займає 5 с. При цьому Songsan Motors SS Dolphin може проїхати 100 км на електротязі та витрачає лише 1,3 л/100 км.

[ + – ] Родстер Songsan Motors SS Dolphin уже випускають Фото: CarNewsChina

Dolphin — не єдиний клон американського авто 50-х. Нещодавно Songsan показав клон класичного Buick.

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