Представлений новий Chevrolet Corvette Z06: він стане грозою дорогих суперкарів
Chevrolet Corvette Z06 отримав двигун від гоночного авто. Його максимальна швидкість перевищить 320 км/год.
У США презентували новий Chevrolet Corvette Z06. Заряджувальна версія моделі надійде в продаж із літа 2022 року і стане найшвидшим Corvette в історії. Про це заявляють у концерні General Motors.
Головна перевага Chevrolet Corvette Z06 2022 — високооборотний 5,5-літровий V8, запозичений у гоночної версії моделі. Він розвиває 670 к. с. при 8400 об/хв і має момент, що крутить, в 623 Н∙м при 6300 об/хв. У парі з вісімкою працює 8-ступінчаста КПП із двома зчепленнями.Важливо
Динамічні характеристики Chevrolet Corvette Z06 поки не розсекречені, але відомо, що розгін до 100 км/год займе менше 3 секунд, а максимальна швидкість перевищить 320 км/год. Автомобілю допрацювали підвіску та встановили збільшені гальма. За доплату запропоновані карбоново-керамічні гальмівні диски й адаптивні амортизатори.
Новий Chevrolet Corvette Z06 пропонують як купе-тарга зі знімним дахом і родстер. Від стандартної моделі його можна відрізнити за зміненою передньою частиною, задньому спойлеру, чотирма вихлопними трубами та новими литив дисків діаметром 20 дюймів спереду і 21 дюйм ззаду. Ширина авто збільшена майже на 10 см.
Як опція доступний аеродинамічний пакет із карбоновими обважуванням і антикрилом. Карбон з'явився і в обробці салону.
Надпотужний Corvette Z06 залишиться відносно недорогим — близько 100 тисяч доларів. Водночас характеристики авто — на рівні набагато дорожчих суперкарів.
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