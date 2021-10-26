Представлений новий Chevrolet Corvette Z06: він стане грозою дорогих суперкарів

Chevrolet Corvette Z06 отримав двигун від гоночного авто. Його максимальна швидкість перевищить 320 км/год.

У США презентували новий Chevrolet Corvette Z06. Заряджувальна версія моделі надійде в продаж із літа 2022 року і стане найшвидшим Corvette в історії. Про це заявляють у концерні General Motors.

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[ + – ] Corvette Z06 отримав високооборотний 670-сильний V8 Фото: General Motors

Головна перевага Chevrolet Corvette Z06 2022 — високооборотний 5,5-літровий V8, запозичений у гоночної версії моделі. Він розвиває 670 к. с. при 8400 об/хв і має момент, що крутить, в 623 Н∙м при 6300 об/хв. У парі з вісімкою працює 8-ступінчаста КПП із двома зчепленнями.

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Динамічні характеристики Chevrolet Corvette Z06 поки не розсекречені, але відомо, що розгін до 100 км/год займе менше 3 секунд, а максимальна швидкість перевищить 320 км/год. Автомобілю допрацювали підвіску та встановили збільшені гальма. За доплату запропоновані карбоново-керамічні гальмівні диски й адаптивні амортизатори.

[ + – ] За доплату доступний аеродинамічний пакет із антикрилом Фото: General Motors

Новий Chevrolet Corvette Z06 пропонують як купе-тарга зі знімним дахом і родстер. Від стандартної моделі його можна відрізнити за зміненою передньою частиною, задньому спойлеру, чотирма вихлопними трубами та новими литив дисків діаметром 20 дюймів спереду і 21 дюйм ззаду. Ширина авто збільшена майже на 10 см.

Як опція доступний аеродинамічний пакет із карбоновими обважуванням і антикрилом. Карбон з'явився і в обробці салону.

[ + – ] В обробці салону з'явився карбон Фото: General Motors

Надпотужний Corvette Z06 залишиться відносно недорогим — близько 100 тисяч доларів. Водночас характеристики авто — на рівні набагато дорожчих суперкарів.

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