Представлен новый Chevrolet Corvette Z06: он станет грозой дорогих суперкаров

Chevrolet Corvette Z06 получил двигатель от гоночного авто. Его максимальная скорость превысит 320 км/ч.

В США презентовали новый Chevrolet Corvette Z06. Заряженная версия модели поступит в продажу с лета 2022 года и станет самым быстрым Corvette в истории. Об этом заявляют в концерне General Motors.

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[ + – ] Corvette Z06 получил высокооборотистый 670-сильный V8 Фото: General Motors

Главное достоинство Chevrolet Corvette Z06 2022 – высокооборотистый 5,5-литровый V8, позаимствованный у гоночной версии модели. Он развивает 670 л. с. при 8400 об/мин и обладает крутящим моментом в 623 Н∙м при 6300 об/мин. В паре с восьмеркой работает 8-ступенчатая КПП с двумя сцеплениями.

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Динамические характеристики Chevrolet Corvette Z06 пока не рассекречены, но известно, что разгон до 100 км/ч займет меньше 3 с, а максимальная скорость превысит 320 км/ч. Автомобилю доработали подвеску и установили увеличенные тормоза. За доплату предложены карбоново-керамические тормозные диски и адаптивные амортизаторы.

[ + – ] За доплату доступен аэродинамический пакет с антикрылом Фото: General Motors

Новый Chevrolet Corvette Z06 предлагают как купе-тарга со съемной крышей и родстер. От стандартной модели его можно отличить по измененной передней части, заднему спойлеру, четырем выхлопным трубам и новым литым дискам диаметром 20 дюймов спереди и 21 дюйм сзади. Ширина авто увеличена почти на 10 см.

В качестве опции доступен аэродинамический пакет с карбоновыми обвесом и антикрылом. Карбон появился и в отделке салона.

[ + – ] В отделке салона появился карбон Фото: General Motors

Сверхмощный Corvette Z06 останется относительно недорогим – около 100 тыс. долларов. Вместе с тем, характеристики авто – на уровне гораздо более дорогих суперкаров.

Ранее Фокус рассказывал о новом внедорожнике Chevrolet, который станет самым дорогим в мире и будет стоить на уровне Bugatti.