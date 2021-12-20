В Китае создали оригинальный электромобиль специально для такси
Box BM-400 не поступит в свободную продажу. Электрокар отличается неординарным дизайном и нестандартной компоновкой салона.
Китайский стартап Box Auto презентовал электромобиль Box BM-400. Футуристический минивэн не планируют запускать в свободную продажу, ведь он предназначен для сервисов такси и каршеринга. Производство стартует с конца 2023 года. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Новый Box BM-400 отличается нестандартным угловатым дизайном с большим углом наклона лобового стекла. Очень оригинально выглядит передняя и задняя оптика электрокара, а еще на кузове установлены дисплеи, на которые транслируется реклама. Сдвижная задняя дверь предусмотрена только с одной стороны.
Размеры Box BM-400:
- Длина – 4530 мм
- Ширина – 1900 мм
- Высота – 1790 мм
- Колесная база – 2850 мм
В салоне у водителя нет щитка приборов – все показания выведены на большой центральный дисплей, как в Tesla Model 3. А перед пассажиром установлен еще один экран для рекламы. В салоне – два пассажирских сиденья и пространство для детской или инвалидной коляски.Важно
Характеристики Box BM-400 пока неизвестны. Заявлено лишь, что запланированы две версии электрокара – с запасом хода 420 и 530 км. Также позже появится удлиненная модель BM-600 с запасом хода в 600 км.
Ранее Фокус рассказывал, что Uber презентовал универсальный электрокар для такси, а в Китае запустили сервис беспилотного такси. Он насчитывает 67 авто.