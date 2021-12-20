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В Китае создали оригинальный электромобиль специально для такси

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Box BM-400, китайские электромобили, электрическое такси
Фото: CarNewsChina | Производство Box BM-400 стартует в 2023 году

Box BM-400 не поступит в свободную продажу. Электрокар отличается неординарным дизайном и нестандартной компоновкой салона.

Китайский стартап Box Auto презентовал электромобиль Box BM-400. Футуристический минивэн не планируют запускать в свободную продажу, ведь он предназначен для сервисов такси и каршеринга. Производство стартует с конца 2023 года. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Box BM-400, китайские электромобили, электрическое такси
Запас хода электрокара - 420-530 км
Фото: CarNewsChina

Новый Box BM-400 отличается нестандартным угловатым дизайном с большим углом наклона лобового стекла. Очень оригинально выглядит передняя и задняя оптика электрокара, а еще на кузове установлены дисплеи, на которые транслируется реклама. Сдвижная задняя дверь предусмотрена только с одной стороны.

Box BM-400, китайские электромобили, электрическое такси
На дисплей в салоне выводится реклама
Фото: CarNewsChina

Размеры Box BM-400:

  • Длина – 4530 мм
  • Ширина – 1900 мм
  • Высота – 1790 мм
  • Колесная база – 2850 мм
Для пассажиров установлены два отдельных кресла
Для пассажиров установлены два отдельных кресла
Фото: CarNewsChina

В салоне у водителя нет щитка приборов – все показания выведены на большой центральный дисплей, как в Tesla Model 3. А перед пассажиром установлен еще один экран для рекламы. В салоне – два пассажирских сиденья и пространство для детской или инвалидной коляски.

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Характеристики Box BM-400 пока неизвестны. Заявлено лишь, что запланированы две версии электрокара – с запасом хода 420 и 530 км. Также позже появится удлиненная модель BM-600 с запасом хода в 600 км.

Ранее Фокус рассказывал, что Uber презентовал универсальный электрокар для такси, а в Китае запустили сервис беспилотного такси. Он насчитывает 67 авто.