В Китае создали оригинальный электромобиль специально для такси

Box BM-400 не поступит в свободную продажу. Электрокар отличается неординарным дизайном и нестандартной компоновкой салона.

Китайский стартап Box Auto презентовал электромобиль Box BM-400. Футуристический минивэн не планируют запускать в свободную продажу, ведь он предназначен для сервисов такси и каршеринга. Производство стартует с конца 2023 года. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

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[ + – ] Запас хода электрокара - 420-530 км Фото: CarNewsChina

Новый Box BM-400 отличается нестандартным угловатым дизайном с большим углом наклона лобового стекла. Очень оригинально выглядит передняя и задняя оптика электрокара, а еще на кузове установлены дисплеи, на которые транслируется реклама. Сдвижная задняя дверь предусмотрена только с одной стороны.

[ + – ] На дисплей в салоне выводится реклама Фото: CarNewsChina

Размеры Box BM-400:

Длина – 4530 мм

Ширина – 1900 мм

Высота – 1790 мм

Колесная база – 2850 мм

[ + – ] Для пассажиров установлены два отдельных кресла Фото: CarNewsChina

В салоне у водителя нет щитка приборов – все показания выведены на большой центральный дисплей, как в Tesla Model 3. А перед пассажиром установлен еще один экран для рекламы. В салоне – два пассажирских сиденья и пространство для детской или инвалидной коляски.

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Характеристики Box BM-400 пока неизвестны. Заявлено лишь, что запланированы две версии электрокара – с запасом хода 420 и 530 км. Также позже появится удлиненная модель BM-600 с запасом хода в 600 км.

Ранее Фокус рассказывал, что Uber презентовал универсальный электрокар для такси, а в Китае запустили сервис беспилотного такси. Он насчитывает 67 авто.