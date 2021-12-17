Uber презентовал универсальный электрокар для такси (фото)

Компания пообещала демократическую цену автомобиля и его долговечность.

Представлен автомобиль Arrival, который заказала компания Uber. Об этом сообщает Аutocar.

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На его создание ушло немного больше шести месяцев. К 2025 году компания планирует полностью пересесть на электрокары. Известно, что в 2023 году будет первое серийное производство Arrival.

Важно, что при создании электромобиля учитывались мнения водителей и будут учитываться в ходе дальнейшей модернизации Arrival.

Что же воплотили производители, исходя со слов шоферов? Среди прочего: хорошая обзорность с рабочего места, комфорт водителя и пассажиров, демократическая цена и выносливость к значительному пробегу.

Цена и технические характеристики электрокара пока не оглашаются, но уже известно, что он будет очень вместительным. Объем пространства для ног пассажиров будет в два раза больше, чем в среднестатистическом кроссовере.

[ + – ] электромобиль для Uber [ + – ] электромобиль для Uber [ + – ] электромобиль для Uber

Ранее сообщалось, что компания Uber была лишена лицензии на работу в Лондоне после того, как выяснилось, что более 14 тысяч поездок были совершены с водителями, которые отличались от тех, которые указаны в приложении.