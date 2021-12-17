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Uber презентовал универсальный электрокар для такси (фото)

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электромобиль, электрокар
Фото: Autocar | электромобиль

Компания пообещала демократическую цену автомобиля и его долговечность.

Представлен автомобиль Arrival, который заказала компания Uber. Об этом сообщает Аutocar.

На его создание ушло немного больше шести месяцев. К 2025 году компания планирует полностью пересесть на электрокары. Известно, что в 2023 году будет первое серийное производство Arrival.

Важно, что при создании электромобиля учитывались мнения водителей и будут учитываться в ходе дальнейшей модернизации Arrival.

Что же воплотили производители, исходя со слов шоферов? Среди прочего: хорошая обзорность с рабочего места, комфорт водителя и пассажиров, демократическая цена и выносливость к значительному пробегу.

Цена и технические характеристики электрокара пока не оглашаются, но уже известно, что он будет очень вместительным. Объем пространства для ног пассажиров будет в два раза больше, чем в среднестатистическом кроссовере.

электромобиль, электрокар
электромобиль для Uber
электромобиль, электрокар
электромобиль для Uber
электромобиль, электрокар
электромобиль для Uber
электромобиль, электрокар
электромобиль, электрокар
электромобиль, электрокар

Ранее сообщалось, что компания Uber была лишена лицензии на работу в Лондоне после того, как выяснилось, что более 14 тысяч поездок были совершены с водителями, которые отличались от тех, которые указаны в приложении.