Uber презентував універсальний електрокар для таксі (фото)

Компанія пообіцяла демократичну ціну автомобіля та його довговічність.

Представлений автомобіль Arrival, який замовила компанія Uber. Про це повідомляє Autocar.

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На його створення пішло трохи більше шести місяців. До 2025 року компанія планує повністю пересісти на електрокари. Відомо, що 2023 року буде перше серійне виробництво Arrival.

Важливо, що при створенні електромобіля враховувалися думки водіїв і враховуватимуться в ході подальшої модернізації Arrival.

Що ж реалізували виробники, виходячи зі слів водіїв? Серед іншого: гарна оглядовість із робочого місця, комфорт водія та пасажирів, демократична ціна та витривалість до значного пробігу.

Ціна та технічні характеристики електрокара поки не оголошуються, але вже відомо, що він буде дуже містким. Обсяг простору для ніг пасажирів буде вдвічі більшим, ніж у середньостатистичному кросовері.

[ + – ] електромобіль для Uber [ + – ] електромобіль для Uber [ + – ] електромобіль для Uber

Раніше повідомлялося, що компанія Uber була позбавлена ліцензії на роботу в Лондоні після того, як з'ясувалося, що понад 14 тисяч поїздок було здійснено з водіями, які відрізнялися від тих, що зазначені в додатку.