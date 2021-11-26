В Китае заработало такси будущего: пассажиров возят беспилотные авто (видео)

После года тестирования беспилотные такси смогут возить клиентов на постоянной основе. Позже сервис расширят и на другие города

Китайский ІТ-гигант Baidu запустил в Пекине инновационный сервис такси Luobo Kuaipao. Пассажиров перевозят исключительно беспилотные автомобили Baidu Apollo Go. Об этом сообщает CNBC.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Служба беспилотных такси Luobo Kuaipao насчитывает 67 машин. Пока они работают только в одном пекинском районе Йижуань. Заказать такси можно будет через специальное мобильное приложение, а цены будут на уровне других перевозчиков – поездка на 3 км обойдется в эквиваленте 5 долларов 30 центов.

[ + – ] Более года беспилотные такси тестировали в Пекине

Запуску такси Luobo Kuaipao предшествовало длительное тестирование – более года беспилотники проходили испытания на улицах Пекина и за это время ими бесплатно воспользовались 20 тыс. человек. Теперь же Baidu получили лицензию на перевозку пассажиров.

Важно

Украинский Porsche: опубликованы фото уникального спорткара ЗАЗ

В скором будущем такие же беспилотные такси появятся в Гуанчжоу, Шанхае и Шеньчжене. К 2025 году сервис планируют запустить в 65 китайских городах, а к 2030 – в 100.

Следует отметить, что в Baidu уже не один год занимаются разработкой автопилота. Ранее компания создала беспилотные автобусы и также запустила их на маршруты в ряде китайских городов.

[ + – ] Пока 67 такси курсируют в одном районе Пекина

Совсем недавно беспилотное такси появилось и на улицах Сан-Франциско. Примечательно, что пока оно абсолютно бесплатное.

Также Фокус ранее писал, что Renault представили летающий автомобиль. Он выполнен в ретро-стиле.