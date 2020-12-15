Китайский поисковик Baidu намерен выпускать электрокары

Компания намерена развивать собственный проект под названием Apollo.

Информационное агентство Reuters, ссылаясь на анонимные источники, близкие к компании, опубликовало информацию о том, что крупная интернет-компания Baidu, намерена создать собственный электротранспорт. Скорее всего, это будут беспилотные такси.

Как сообщили источники, BigTech-компания намерена привлечь к новому проекту одного из автобрендов, однако какой именно, — неизвестно. На данный момент Baidu плотно сотрудничает с тремя автопроизводителями, — Geely, GAC и FAW, — поэтому, возможно, что партнером выступит один из них.

В Baidu хотят разработать собственные модели, и для этого готовы даже построить новый завод, или же просто обойтись мощностями компании-партнера. Главное для поисковика — быть держателем основного пакета акций, а все остальные вопросы можно будет закрыть, достигнув общих договоренностей. Эксперты авторынка считают, что если уж кто и станет партнером, то это GAC, потому что недавно данная компания официально подтвердила статус Baidu в качестве стратегического партнера, однако не назвала условия сотрудничества.

Напомним, что в 2017 году Baidu открыла подразделение под названием Apollo, занимающееся разработкой технологий автопилота. Партнерами Apollo стали Geely, Volkswagen, Toyota и Ford. На сегодняшний день в условиях города тестируются такси, оснащенные системой Apollo. Пока что испытания проходят в трех городах, но в скором времени географию расширят до 30-ти городов. А буквально на прошлой неделе власти Пекина выдали Baidu разрешение на тестирование 5-ти прототипов роботакси с автопилотом и без страхующего водителя.

Ранее стало известно, что Volvo и Baidu создадут роботакси для Китая. Партнеры собираются выпускать беспилотные машины четвертого уровня автономности — это означает, что автомобиль рассчитан на полностью самостоятельное передвижение, но только на определенных участках дорог. Volvo будет разрабатывать автомобили, а Baidu — программное обеспечение для них. Машины будут производиться для Китая, который, как ожидается, станет крупнейшим рынком беспилотного транспорта в мире.