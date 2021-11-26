У Китаї запрацювало таксі майбутнього: пасажирів возять безпілотні авто (відео)
Після року тестування безпілотні таксі матимуть змогу возити клієнтів на постійній основі. Пізніше сервіс розширять і на інші міста
Китайський ІТ-гігант Baidu запустив у Пекіні інноваційний сервіс таксі Luobo Kuaipao. Пасажирів перевозять виключно безпілотні автомобілі Baidu Apollo Go. Про це повідомляє CNBC.
Служба безпілотного таксі Luobo Kuaipao налічує 67 машин. Поки що вони працюють лише в одному пекінському районі Йіжуань. Замовити таксі можна буде через спеціальний мобільний додаток, а ціни будуть на рівні інших перевізників – поїздка на 3 км коштуватиме еквівалент 5 доларів 30 центів.
Запуску таксі Luobo Kuaipao передувало тривале тестування — більше року безпілотники проходили випробування на вулицях Пекіна, і за цей час ними безкоштовно скористалися 20 тисяч осіб. Тепер Baidu отримали ліцензію на перевезення пасажирів.Важливо
Незабаром такі ж безпілотні таксі з'являться в Гуанчжоу, Шанхаї та Шеньчжені. До 2025 року сервіс планують запустити в 65 китайських містах, а до 2030 – у 100.
Слід зазначити, що в Baidu вже не один рік займаються розробкою автопілота. Раніше компанія створила безпілотні автобуси та запустила їх на маршрути в низці китайських міст.
Нещодавно безпілотне таксі з'явилося й на вулицях Сан-Франциско. Примітно, що поки що воно абсолютно безкоштовне.
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