У Китаї запрацювало таксі майбутнього: пасажирів возять безпілотні авто (відео)

Після року тестування безпілотні таксі матимуть змогу возити клієнтів на постійній основі. Пізніше сервіс розширять і на інші міста

Китайський ІТ-гігант Baidu запустив у Пекіні інноваційний сервіс таксі Luobo Kuaipao. Пасажирів перевозять виключно безпілотні автомобілі Baidu Apollo Go. Про це повідомляє CNBC.

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Служба безпілотного таксі Luobo Kuaipao налічує 67 машин. Поки що вони працюють лише в одному пекінському районі Йіжуань. Замовити таксі можна буде через спеціальний мобільний додаток, а ціни будуть на рівні інших перевізників – поїздка на 3 км коштуватиме еквівалент 5 доларів 30 центів.

[ + – ] Понад рік безпілотні таксі тестували в Пекіні

Запуску таксі Luobo Kuaipao передувало тривале тестування — більше року безпілотники проходили випробування на вулицях Пекіна, і за цей час ними безкоштовно скористалися 20 тисяч осіб. Тепер Baidu отримали ліцензію на перевезення пасажирів.

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Незабаром такі ж безпілотні таксі з'являться в Гуанчжоу, Шанхаї та Шеньчжені. До 2025 року сервіс планують запустити в 65 китайських містах, а до 2030 – у 100.

Слід зазначити, що в Baidu вже не один рік займаються розробкою автопілота. Раніше компанія створила безпілотні автобуси та запустила їх на маршрути в низці китайських міст.

[ + – ] Поки що 67 таксі курсують в одному районі Пекіна

Нещодавно безпілотне таксі з'явилося й на вулицях Сан-Франциско. Примітно, що поки що воно абсолютно безкоштовне.

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