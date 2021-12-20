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У Китаї створили оригінальний електромобіль спеціально для таксі

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Box BM-400, китайські електромобілі, електричне таксі
Фото: CarNewsChina | Виробництво Box BM-400 стартує у 2023 році.

Box BM-400 не надійде у вільний продаж. Електрокар відрізняється неординарним дизайном та нестандартним компонуванням салону.

Китайський стартап Box Auto презентував електромобіль Box BM-400. Футуристичний мінівен не планують запускати у вільний продаж, адже він призначений для сервісів таксі та каршерингу. Виробництво стартує з кінця 2023 року. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Box BM-400, китайські електромобілі, електричне таксі
Запас ходу електрокара – 420-530 км.
Фото: CarNewsChina

Новий Box BM-400 відрізняється нестандартним кутастим дизайном з великим кутом нахилу лобового скла. Дуже оригінально виглядає передня та задня оптика електрокара, а також на кузові встановлені дисплеї, на які транслюється реклама. Зсувні задні двері передбачені лише з одного боку.

Box BM-400, китайські електромобілі, електричне таксі
На дисплей у салоні виводиться реклама
Фото: CarNewsChina

Розміри Box BM-400:

  • Довжина – 4530 мм
  • Ширина – 1900 мм
  • Висота – 1790 мм
  • Колісна база – 2850 мм
Для пасажирів встановлено два окремі крісла
Для пасажирів встановлено два окремі крісла
Фото: CarNewsChina

У салоні у водія немає щитка приладів – усі показання виведені на великий центральний дисплей, як у Tesla Model 3. А перед пасажиром встановлено ще один екран для реклами. У салоні – два пасажирські сидіння та простір для дитячого чи інвалідного візка.

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Характеристики Box BM-400 наразі невідомі. Заявлено лише, що заплановано дві версії електрокара – із запасом ходу 420 та 530 км. Також пізніше з'явиться видовжена модель BM-600 із запасом ходу 600 км.

Раніше Фокус розповідав, що Uber презентував універсальний електрокар для таксі, а в Китаї запустили сервіс безпілотного таксі. Він налічує 67 автомобілів.