У Китаї створили оригінальний електромобіль спеціально для таксі
Box BM-400 не надійде у вільний продаж. Електрокар відрізняється неординарним дизайном та нестандартним компонуванням салону.
Китайський стартап Box Auto презентував електромобіль Box BM-400. Футуристичний мінівен не планують запускати у вільний продаж, адже він призначений для сервісів таксі та каршерингу. Виробництво стартує з кінця 2023 року. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Новий Box BM-400 відрізняється нестандартним кутастим дизайном з великим кутом нахилу лобового скла. Дуже оригінально виглядає передня та задня оптика електрокара, а також на кузові встановлені дисплеї, на які транслюється реклама. Зсувні задні двері передбачені лише з одного боку.
Розміри Box BM-400:
- Довжина – 4530 мм
- Ширина – 1900 мм
- Висота – 1790 мм
- Колісна база – 2850 мм
У салоні у водія немає щитка приладів – усі показання виведені на великий центральний дисплей, як у Tesla Model 3. А перед пасажиром встановлено ще один екран для реклами. У салоні – два пасажирські сидіння та простір для дитячого чи інвалідного візка.Важливо
Характеристики Box BM-400 наразі невідомі. Заявлено лише, що заплановано дві версії електрокара – із запасом ходу 420 та 530 км. Також пізніше з'явиться видовжена модель BM-600 із запасом ходу 600 км.
Раніше Фокус розповідав, що Uber презентував універсальний електрокар для таксі, а в Китаї запустили сервіс безпілотного таксі. Він налічує 67 автомобілів.