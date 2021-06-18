Прокачанный воин. Nissan показал самый экстремальный пикап Navara PRO-4X Warrior

Nissan Navara PRO-4X Warrior построен австралийским подразделением компании в сотрудничестве с местной фирмой Premcar.

Австралийское бездорожье имеет свои особенности (песчаные и глинистые грунты, длинные перегоны и много-много пыли). В местном подразделении Nissan создали самую экстремальную версию пикапа Navara, которая, по мнению специалистов компании, идеально соответствует природным условиям континента. Новинка получила название Navara PRO-4X Warrior.

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Экстремальная версия построена на основе внедорожной модификации Navara PRO-4X, а дополнительную "воинственность" автомобилю придали в австралийской компании Premcar, специализирующейся на разработке внедорожных компонентов для автомобилей.

Внешне Navara PRO-4X Warrior выделяется силовыми бамперами из стали и увеличенным дорожным просветом. Также появились дополнительная защита днища, а колеса обуты во внедорожные шины. Главное техническое новшество — усиленная подвеска: установлены двухступенчатые пружины и более мощные амортизаторы.

Внедорожная направленность новой версии Навары не означает бедность оснащения. В комплектации "Воина" — приборная панель с 7-дюймовым дисплеем, мультимедийная система с 8-дюймовым экраном (есть поддержка Apple CarPlay и Android Auto). Также интерьер частично отделан кожей, была улучшена шумоизоляция.

О доработках двигателя и трансмиссии компания не сообщает. У стандартного пикапа Nissan Navara под капотом — дизель мотором 2.3 dCi с двумя турбинами, покупателям на выбор предлагаются два варианта мощностью 163 или 190 л.с. Также можно выбрать тип коробки передач (шестиступенчатая "механика" или семиступенчатый "автомат"), а привод может быть задним либо жестко подключаемый полным.

В настоящий момент автомобиль проходит финальные ходовые испытания, после чего поступит в продажу. Цены пока не сообщаются, но купить PRO-4X Warrior можно будет лишь в Австралии — поставки на другие рынки не планируются.

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