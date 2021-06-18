Прокачаний воїн. Nissan показав найекстремальніший пікап Navara PRO-4X Warrior

Nissan Navara PRO-4X Warrior побудований австралійським підрозділом компанії у співпраці з місцевою фірмою Premcar.

Австралійське бездоріжжя має свої особливості (піщані та глинисті ґрунти, довгі перегони та багато-багато пилу). У місцевому підрозділі Nissan створили найекстремальнішу версію пікапа Navara, яка, на думку фахівців компанії, ідеально відповідає природним умовам континенту. Новинка отримала назву Navara PRO-4X Warrior.

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Екстремальна версія побудована на основі позашляхової модифікації Navara PRO-4X, а додаткову "войовничість" автомобілю додали в австралійській компанії Premcar, що спеціалізується на розробці позашляхових компонентів для автомобілів.

Зовні Navara PRO-4X Warrior виділяється силовими бамперами зі сталі та збільшеним дорожнім просвітом. Також зʼявився додатковий захист днища, а колеса взуті в позашляхові шини. Головне технічне нововведення — посилена підвіска: встановлені двоступеневі пружини та більш потужні амортизатори.

Позашляхова спрямованість нової версії Навар не означає бідність оснащення. У комплектації "Воїна" — приладова панель із 7-дюймовим дисплеєм, мультимедійна система з 8-дюймовим екраном (є підтримка Apple CarPlay та Android Auto). Також інтерʼєр частково оброблений шкірою, була поліпшена шумоізоляція.

Про доробки двигуна і трансмісії компанія не повідомляє. У стандартного пікапа Nissan Navara під капотом — дизель мотором 2.3 dCi з двома турбінами, покупцям на вибір пропонуються два варіанти потужністю 163 або 190 к. с. Також можна вибрати тип коробки передач (шестиступінчаста "механіка" або семиступінчастий "автомат"), а привід може бути заднім або жорстко повним, що підключається.

Наразі автомобіль проходить фінальні ходові випробування, після чого надійде в продаж. Ціни поки не повідомляються, але купити PRO-4X Warrior можна буде лише в Австралії — поставки на інші ринки не плануються.

Раніше Фокус повідомляв, що в США покупцям повнорозмірного пікапа Nissan Titan у навантаження практично даром віддають Nissan Leaf. Електрокар надається в лізинг на два роки за символічні 99 центів.

Також ми розповідали, що в Україні стартував продаж Nissan Leaf. Машина пропонується в єдиній комплектації за ціною майже 1 млн грн, але, судячи, з усього, буде користуватися стійким попитом. Так, за перші два дні продажів на Leaf були зібрані два десятки замовлень майже на 20 млн гривень.