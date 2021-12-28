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Як виглядає найекстремальніший тюнінг Toyota Land Cruiser 300 (фото)

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Фото: carscoops.com | Тюнінг Toyota Land Cruiser 300 виконали в ательє TJM

Toyota Land Cruiser 300 підготували до важкого бездоріжжя.

Австралійське тюнінг-ательє TJM взялося допрацювати новий Toyota Land Cruiser 300. Позашляховик підготували до найекстремальніших умов. Його випуск розпочнуть у 2022 році та вже почали приймати на нього замовлення. Про це повідомляє сайт "Carscoops".

Toyota Land Cruiser 300 від TJM можна впізнати насамперед за масивним сталевим бампером з дугами. Спереду передбачена і лебідка із зусиллям 8000 кг.

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Позашляховик отримав лебідку, шноркель та сталевий передній бампер
Фото: carscoops.com

Також з'явилися посилені підніжки, шноркель та багажник на даху з прикріпленою додатковою світлодіодною оптикою. На додаток, збільшено кліренс та встановлені позашляхові шини.

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Тюнінг Toyota Land Cruiser 300 від TJM також включає посилення підвіски та встановлення нових амортизаторів. Дно позашляховика прикрили додатковими металевими пластинами.

Toyota Land Cruiser 300, новий Toyota Land Cruiser 300, тюнінг Toyota Land Cruiser 300, Toyota Land Cruiser
Автомобіль доступний лише в дизельній версії
Фото: carscoops.com

Дороблений Toyota Land Cruiser 300 доступний винятково з 3,3-літровим 300-сильним турбодизелем. Справа в тому, що в Австралії бензинова версія моделі не пропонується. Автомобіль оснащений 10-ступеневою автоматичною КПП, а повний привід доповнений знижувальною передачею та блокуванням диференціалів.

Toyota Land Cruiser 300, новий Toyota Land Cruiser 300, тюнінг Toyota Land Cruiser 300, Toyota Land Cruiser
Днище прикрили додатковими металевими пластинами
Фото: carscoops.com

Це не перша подібна версія Toyota Land Cruiser 300. Раніше позашляхові здібності моделі покращили в тюнінг-ательє Arctic Trucks, хоча їхній варіант вийшов не настільки екстремальним.

Також Фокус повідомляв про новий китайський позашляховик Beijing. Він прийде на зміну моделі, яка випускалася протягом 57 років.