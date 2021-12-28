Як виглядає найекстремальніший тюнінг Toyota Land Cruiser 300 (фото)

Toyota Land Cruiser 300 підготували до важкого бездоріжжя.

Австралійське тюнінг-ательє TJM взялося допрацювати новий Toyota Land Cruiser 300. Позашляховик підготували до найекстремальніших умов. Його випуск розпочнуть у 2022 році та вже почали приймати на нього замовлення. Про це повідомляє сайт "Carscoops".

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Toyota Land Cruiser 300 від TJM можна впізнати насамперед за масивним сталевим бампером з дугами. Спереду передбачена і лебідка із зусиллям 8000 кг.

[ + – ] Позашляховик отримав лебідку, шноркель та сталевий передній бампер Фото: carscoops.com

Також з'явилися посилені підніжки, шноркель та багажник на даху з прикріпленою додатковою світлодіодною оптикою. На додаток, збільшено кліренс та встановлені позашляхові шини.

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Тюнінг Toyota Land Cruiser 300 від TJM також включає посилення підвіски та встановлення нових амортизаторів. Дно позашляховика прикрили додатковими металевими пластинами.

[ + – ] Автомобіль доступний лише в дизельній версії Фото: carscoops.com

Дороблений Toyota Land Cruiser 300 доступний винятково з 3,3-літровим 300-сильним турбодизелем. Справа в тому, що в Австралії бензинова версія моделі не пропонується. Автомобіль оснащений 10-ступеневою автоматичною КПП, а повний привід доповнений знижувальною передачею та блокуванням диференціалів.

[ + – ] Днище прикрили додатковими металевими пластинами Фото: carscoops.com

Це не перша подібна версія Toyota Land Cruiser 300. Раніше позашляхові здібності моделі покращили в тюнінг-ательє Arctic Trucks, хоча їхній варіант вийшов не настільки екстремальним.

Також Фокус повідомляв про новий китайський позашляховик Beijing. Він прийде на зміну моделі, яка випускалася протягом 57 років.