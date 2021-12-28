Як виглядає найекстремальніший тюнінг Toyota Land Cruiser 300 (фото)
Toyota Land Cruiser 300 підготували до важкого бездоріжжя.
Австралійське тюнінг-ательє TJM взялося допрацювати новий Toyota Land Cruiser 300. Позашляховик підготували до найекстремальніших умов. Його випуск розпочнуть у 2022 році та вже почали приймати на нього замовлення. Про це повідомляє сайт "Carscoops".
Toyota Land Cruiser 300 від TJM можна впізнати насамперед за масивним сталевим бампером з дугами. Спереду передбачена і лебідка із зусиллям 8000 кг.
Також з'явилися посилені підніжки, шноркель та багажник на даху з прикріпленою додатковою світлодіодною оптикою. На додаток, збільшено кліренс та встановлені позашляхові шини.Важливо
Тюнінг Toyota Land Cruiser 300 від TJM також включає посилення підвіски та встановлення нових амортизаторів. Дно позашляховика прикрили додатковими металевими пластинами.
Дороблений Toyota Land Cruiser 300 доступний винятково з 3,3-літровим 300-сильним турбодизелем. Справа в тому, що в Австралії бензинова версія моделі не пропонується. Автомобіль оснащений 10-ступеневою автоматичною КПП, а повний привід доповнений знижувальною передачею та блокуванням диференціалів.
Це не перша подібна версія Toyota Land Cruiser 300. Раніше позашляхові здібності моделі покращили в тюнінг-ательє Arctic Trucks, хоча їхній варіант вийшов не настільки екстремальним.
Також Фокус повідомляв про новий китайський позашляховик Beijing. Він прийде на зміну моделі, яка випускалася протягом 57 років.