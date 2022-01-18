Легендарний спорткар Toyota 60-х повернули у виробництво (відео)

У Японії вирішили відродити культову Toyota 2000 GT. Свого часу на ній їздив Джеймс Бонд.

Японська компанія Rocky Auto взялася відродити знамените купе Toyota 2000 GT 1967 року. Перший спорткар Toyota відтворили за оригінальними кресленнями та випускатимуть дрібними серіями. Про це повідомляє сайт "Carscoops".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

[ + – ] Зовні авто точно повторює оригінальну Toyota 2000 GT Фото: carscoops.com

Сучасну версію назвали "Rocky 3000 GT". Зовні автомобіль до найменших деталей повторює знаменитого пращура — для цього створили 3D-модель Toyota 2000 GT. У купе обтічний дизайн із висувними фарами.

[ + – ] Салон оброблений шкірою та деревом Фото: carscoops.com

Салон Toyota також виконаний у стилі 60-х, хоча встановлені сучасні кондиціонер та аудіосистема. В обробці використані шкіра та дерево.

Важливо

Виявлена єдина у світі вантажівка Rolls-Royce: вона може буксирувати 13 тонн

А ось технічне начиння спорткара не відповідає оригіналу. Його оснащують 3,0-літровим 320-сильним турбомотором 2JZ від Toyota Supra 90-х років. У парі з ним працює 4-ступінчаста автоматична КПП.

[ + – ] Ціна купе – від 200 тис. доларів Фото: carscoops.com

Пізніше з'явиться економічна гібридна версія із силовою установкою від Prius. Також на замовлення можуть випустити і кабріолет. Таких автомобілів існувало всього два — їх створили для фільму про Джеймса Бонда "Живеш лише двічі", адже високий Шон Коннері не містився в купе Toyota 2000 GT.

[ + – ] Автомобілі випускають дрібними серіями на замовлення Фото: carscoops.com

Оригінальний спорткар Toyota 2000 GT випускали в 1967-1970 роках і всього зібрали лише 351 авто. Їх оснащували 2,0-літровою 150-сильною шісткою та 5-ступінчастою механічною КПП. Купе розганялося до сотні за 8,4 с і розвивало 220 км/год.

[ + – ] Сучасний спорткар отримав 3,0-літровий турбомотор

Зараз Toyota 2000 GT дуже цінується колекціонерами та її ціна може доходити до мільйона доларів. Сучасна копія буде дешевшою — від $200 тисяч.

Раніше Фокус розповідав про унікальний 86-річний автобус, створений українцем. Його продали з аукціону за 1,3 млн доларів.