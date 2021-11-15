Стару 28-річну Toyota виставили на продаж за ціною нової Ferrari

Toyota Supra відмінно збереглася, а її пробіг – лише 15,5 тис. км. Автомобіль оснащений 320-сильною турбошісткою.

У США виставили на продаж купе Toyota Supra 1993 року. За знаменитий спорткар просять 299 800 доларів, тобто він стоїть на рівні Ferrari F8 Tributo чи шести нових Toyota Supra 2021. Про це пише сайт Carscoops.

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Японська модель виявилася дуже популярною серед любителів вуличних перегонів, і тюнінг Toyota Supra часом виходив дуже екстремальним – потужність легко доводили до 1000 к. с. Однак, у цьому випадку продається абсолютно стандартна модель без будь-яких доопрацювань.

[ + – ] Пробіг автомобіля – 15,5 тис. км Фото: carscoops.com

Більше того, ця Toyota Supra 1993 навіть не в найбільш топовій версії — без заводських обважувань та антикрил. Купе отримало знаменитий 3,0-літровий шестициліндровий турбомотор Toyota 2JZ потужністю 320 к. с. та 6-ступеневу механічну КПП. Вона розганяється до 100 км/год за 5 с і розвиває 250 км/год.

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Така висока ціна продиктована безпекою Toyota Supra. Більшу частину свого життя автомобіль провів у гаражі та за 28 років проїхав лише 15,5 тис. км – це справжня капсула часу.

[ + – ] Toyota Supra — культова модель 90-х [ + – ] Автомобіль розганяється до 100 км/год за 5 с [ + – ] Оздоблення салону добре збереглося [ + – ] Трилітрова турбошістка розвиває 320 к. с.

Технічний стан спорткара — чудовий, і він не вимагає жодних вкладень. Лакофарбове покриття та оздоблення салону також виглядають чудово.

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