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Старую 28-летнюю Toyota выставили на продажу по цене новой Ferrari

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Toyota Supra 1993, Toyota Supra, спорткар Toyota Supra
Фото: carscoops.com | Toyota Supra оценили в 299 800 долларов

Toyota Supra отлично сохранилась, а ее пробег – всего 15,5 тыс. км. Автомобиль оснащен 320-сильной турбошестеркой.

В США выставили на продажу купе Toyota Supra 1993 года. За знаменитый спорткар просят 299 800 долларов, то есть он стоит на уровне Ferrari F8 Tributo или шести новых Toyota Supra 2021. Об этом пишет сайт Carscoops.

Японская модель оказалась очень популярной среди любителей уличных гонок и тюнинг Toyota Supra порой получался очень экстремальным – мощность легко доводили до 1000 л. с. Однако в данном случае продается абсолютно стандартная модель без каких-либо доработок.

Toyota Supra 1993, Toyota Supra, спорткар Toyota Supra
Пробег автомобиля - 15,5 тыс. км
Фото: carscoops.com

Мало того, эта Toyota Supra 1993 года даже не в самой топовой версии – без заводских обвеса и антикрыла. Купе получило знаменитый 3,0-литровый шестицилиндровый турбомотор Toyota 2JZ мощностью 320 л. с. и 6-ступенчатую механическую КПП. Оно разгоняется до 100 км/ч за 5 с и развивает 250 км/ч.

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Столь высокая цена продиктована сохранностью Toyota Supra. Большую часть своей жизни автомобиль провел в гараже и за 28 лет проехал всего 15,5 тыс. км — это настоящая капсула времени.

Toyota Supra, Toyota Supra 1993, спорткар Toyota Supra
Toyota Supra - культовая модель 90-х
Toyota Supra, Toyota Supra 1993, спорткар Toyota Supra
Авто разгоняется до 100 км/ч за 5 с
Toyota Supra, Toyota Supra 1993, спорткар Toyota Supra
Отделка салона хорошо сохранилась
Toyota Supra, Toyota Supra 1993, спорткар Toyota Supra
Трехлитровая турбошестерка развивает 320 л. с.
Toyota Supra, Toyota Supra 1993, спорткар Toyota Supra
Toyota Supra, Toyota Supra 1993, спорткар Toyota Supra
Toyota Supra, Toyota Supra 1993, спорткар Toyota Supra
Toyota Supra, Toyota Supra 1993, спорткар Toyota Supra

Техническое состояние спорткара – превосходное, и он не требует никаких вложений. Лакокрасочное покрытие и отделка салона также выглядят отлично.

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