Старую 28-летнюю Toyota выставили на продажу по цене новой Ferrari
Toyota Supra отлично сохранилась, а ее пробег – всего 15,5 тыс. км. Автомобиль оснащен 320-сильной турбошестеркой.
В США выставили на продажу купе Toyota Supra 1993 года. За знаменитый спорткар просят 299 800 долларов, то есть он стоит на уровне Ferrari F8 Tributo или шести новых Toyota Supra 2021. Об этом пишет сайт Carscoops.
Японская модель оказалась очень популярной среди любителей уличных гонок и тюнинг Toyota Supra порой получался очень экстремальным – мощность легко доводили до 1000 л. с. Однако в данном случае продается абсолютно стандартная модель без каких-либо доработок.
Мало того, эта Toyota Supra 1993 года даже не в самой топовой версии – без заводских обвеса и антикрыла. Купе получило знаменитый 3,0-литровый шестицилиндровый турбомотор Toyota 2JZ мощностью 320 л. с. и 6-ступенчатую механическую КПП. Оно разгоняется до 100 км/ч за 5 с и развивает 250 км/ч.Важно
Столь высокая цена продиктована сохранностью Toyota Supra. Большую часть своей жизни автомобиль провел в гараже и за 28 лет проехал всего 15,5 тыс. км — это настоящая капсула времени.
Техническое состояние спорткара – превосходное, и он не требует никаких вложений. Лакокрасочное покрытие и отделка салона также выглядят отлично.
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