Виявлена єдина у світі вантажівка Rolls-Royce: вона може буксирувати 13 тонн

Американці виконали незвичайний тюнінг Rolls-Royce Silver Shadow. Розкішний седан перетворили на вантажівку.

У США збудували перший у світі вантажний Rolls-Royce. Унікальний автомобіль вражає своїми можливостями. Про це пише сайт The Drive.

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[ + – ] Кузов Rolls-Royce поставили на рамне шасі Фото: the drive

Нестандартний тюнінг Rolls-Royce виконали батько та син Войцеховські з Флориди, які володіють невеликою майстернею. Вона займається ремонтом і реставрацією Rolls-Royce і Bentley, а тому майстри знаються на британській техніці. Вантажівку використовую для перевезення запчастин та буксирування авто.

Кузов класичного Rolls-Royce Silver Shadow із зрізаною задньою частиною встановили на рамне шасі вантажного Chevrolet. Позаду з'явилася велика вантажна платформа.

[ + – ] Салон оброблений шкірою та деревом Фото: the drive

Салон Rolls-Royce без змін. В обробці використані шкіра і дерево, так що вантажівка вийшла досить розкішною. Також передбачені кондиціонер та електросклопідйомники.

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Під капотом ховається 5,7-літровий V8 Chevrolet, що працює в парі з 3-ступінчастою автоматичною КПП. Цього достатньо, щоб буксирувати величезний 13-тонний причіп, але в перспективі двигун планують замінити на 6,0-літровий V8 потужністю близько 400 л. с.

[ + – ] Вантажівка може буксирувати 13-тонний причіп Фото: the drive

Раніше Фокус розповідав про унікальне Rolls-Royce Фредді Мерк'юрі. Андрій Данилко купив цей автомобіль, але не може завезти його в Україну.

Також ми писали про ексклюзивний кабріолет Rolls-Royce, виявлений в Україні. Таких авто випустили лише півсотні.