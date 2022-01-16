Виявлена єдина у світі вантажівка Rolls-Royce: вона може буксирувати 13 тонн
Американці виконали незвичайний тюнінг Rolls-Royce Silver Shadow. Розкішний седан перетворили на вантажівку.
У США збудували перший у світі вантажний Rolls-Royce. Унікальний автомобіль вражає своїми можливостями. Про це пише сайт The Drive.
Нестандартний тюнінг Rolls-Royce виконали батько та син Войцеховські з Флориди, які володіють невеликою майстернею. Вона займається ремонтом і реставрацією Rolls-Royce і Bentley, а тому майстри знаються на британській техніці. Вантажівку використовую для перевезення запчастин та буксирування авто.
Кузов класичного Rolls-Royce Silver Shadow із зрізаною задньою частиною встановили на рамне шасі вантажного Chevrolet. Позаду з'явилася велика вантажна платформа.
Салон Rolls-Royce без змін. В обробці використані шкіра і дерево, так що вантажівка вийшла досить розкішною. Також передбачені кондиціонер та електросклопідйомники.Важливо
Під капотом ховається 5,7-літровий V8 Chevrolet, що працює в парі з 3-ступінчастою автоматичною КПП. Цього достатньо, щоб буксирувати величезний 13-тонний причіп, але в перспективі двигун планують замінити на 6,0-літровий V8 потужністю близько 400 л. с.
Раніше Фокус розповідав про унікальне Rolls-Royce Фредді Мерк'юрі. Андрій Данилко купив цей автомобіль, але не може завезти його в Україну.
Також ми писали про ексклюзивний кабріолет Rolls-Royce, виявлений в Україні. Таких авто випустили лише півсотні.