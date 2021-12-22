Андрій Данилко купив Rolls-Royce Фредді Мерк'юрі, але не може завезти його в Україну

Раритетний автомобіль з 2013 року припадає пилом на парковці в Лондоні. Його хочуть перетворити на музейний експонат.

Співак і продюсер Андрій Данилко вже вісім років не може ввезти в Україну вінтажний Rolls-Royce Silver Shadow 1974 року. Автомобіль належав вокалісту Queen Фредді Мерк'юрі. Про це Данилко розповів в ефірі телеканалу "Україна".

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Купити Rolls-Royce Фредді Мерк'юрі Андрію Данилку вдалося ще у 2013 році на аукціоні Coys у Бірмінгемі. Відомо, що цим автомобілем зірковий фронтмен Queen користувався з 1979 по 1991 рік і навіть возив на ньому оперну діву Монсеррат Кабальє. Після смерті Мерк'юрі машина перейшла у спадок його сестрі.

[ + – ] Андрій Данилко купив авто Фредді Мерк'юрі у 2013 році Фото: LIGA.net

Однак, раритетний Rolls-Royce досі у Великій Британії – ввезти його в Україну неможливо.

"Він стоїть на парковці в Лондоні, вже 10-й рік пішов. І мене щороку зло бере, бо я плачу за стоянку. Там якась проблема з тим, щоб привезти його сюди. Але є надія, що ми все-таки це зробимо", – розповів Андрій Данилко.

Швидше за все, виникли проблеми з розмитненням ретроавто. Українське законодавство дозволяє ставити на облік авто стандарту Євро-2 і вище, а його було прийнято лише 1995 року.

Втім, Андрій Данилко не залишає надій все ж таки привезти унікальний Rolls-Royce Silver Shadow в Україну, щоб його побачили всі охочі.

[ + – ] Раритетний автомобіль досі у Лондоні Фото: с сайта ТопЖыр

"Ми хочемо виставити Rolls-Royce Фредді Мерк'юрі, як перший експонат у залі "Україна", з якого розпочнеться велика зіркова експозиція української естради. Я все-таки сподіваюся, що нам це вдасться і всі на нього подивляться. Там у бардачку лежать його серветки та парфум, який я заберу собі", – повідомив співак.

Раніше Фокус розповідав про рідкісне авто Пабло Ескобара. На ньому наркобарон навіть брав участь у перегонах.