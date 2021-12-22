Андрей Данилко купил Rolls-Royce Фредди Меркьюри, но не может ввезти его в Украину

Раритетный автомобиль с 2013 года пылится на парковке в Лондоне. Его хотят превратить в музейный экспонат.

Певец и продюсер Андрей Данилко вот уже восемь лет не может ввезти в Украину винтажный Rolls-Royce Silver Shadow 1974 года. Автомобиль принадлежал вокалисту Queen Фредди Меркьюри. Об этом Данилко рассказал в эфире телеканала "Украина".

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Купить Rolls-Royce Фредди Меркьюри Андрею Данилко удалось еще в 2013 году на аукционе Coys в Бирмингеме. Известно, что этим автомобилем звездный фронтмен Queen пользовался с 1979 по 1991 год и даже возил на нем оперную диву Монсеррат Кабалье. После смерти Меркьюри машина перешла в наследство его сестре.

[ + – ] Андрей Данилко купил авто Фредди Меркьюри в 2013 году Фото: LIGA.net

Однако раритетный Rolls-Royce до сих пор в Великобритании – ввезти его в Украину не представляется возможным.

"Он стоит на парковке в Лондоне, уже 10-й год пошел. И меня каждый год зло берет, потому что я плачу за стоянку. Там какая-то проблема с тем, чтобы привезти его сюда. Но есть надежда, что мы все-таки это сделаем", – рассказал Андрей Данилко.

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Скорее всего, возникли проблемы с растаможкой ретро-авто. Украинское законодательство разрешает ставить на учет авто стандарта Евро-2 и выше, а он был принят только в 1995 году.

Впрочем, Андрей Данилко не оставляет надежд все же привезти уникальный Rolls-Royce Silver Shadow в Украину, чтобы его увидели все желающие.

[ + – ] Раритетный автомобиль до сих пор в Лондоне Фото: с сайта ТопЖыр

"Мы хотим выставить Rolls-Royce Фредди Меркюри, как первый экспонат в зале "Украина", с которого начнется большая звездная экспозиция украинской эстрады. Я все-таки надеюсь, что нам это удастся и все на него посмотрят. Там в бардачке лежат его салфетки и парфюм, который я заберу себе", – сообщил певец.

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