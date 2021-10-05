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Уникальный авто Пабло Эскобара уйдет с молотка за миллион долларов

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Porsche 911 RSR IROC, Porsche 911 RSR, Porsche 911, авто Пабло Эскобара, Пабло Эскобар
Фото: autoevolution.com | Всего выпустили только 15 гоночных Porsche 911 RSR IROC

Спорткар Porsche 911 RSR принимал участие в престижных гонках. На нем выступал чемпион Формулы-1 Эмерсон Фиттипальди.

В США на аукцион CollectingCars выставили гоночный Porsche 911 RSR IROC 1974 года. В свое время на нем соревновался наркобарон Пабло Эскобар. Об этом сообщает сайт autoevolution.

Porsche 911 RSR IROC, Porsche 911 RSR, Porsche 911, авто Пабло Эскобара, Пабло Эскобар
Изначально на авто соревновался Эмерсон Фиттипальди
Фото: autoevolution.com

За спорткар Porsche 911 просят около миллиона долларов. Эскобар – не единственный известный пилот этого авто. Во второй половине 70-х двукратный чемпион Формулы-1 Эмерсон Фиттипальди участвовал на нем в 24-часовой гонке в Дайтоне (США) и 12-часовом соревновании в Себринге.

Porsche 911 RSR IROC, Porsche 911 RSR, Porsche 911, авто Пабло Эскобара, Пабло Эскобар
Porsche 911 дважды реставрировали
Фото: autoevolution.com

Затем Porsche 911 RSR IROC попал в Колумбию и там уже его купил Пабло Эскобар. Он активно и жестко гонялся и не жалел автомобиль.

В 1990 году Porsche вернулся в США и был восстановлен. Два десятилетия спустя его снова отреставрировали и сейчас авто в превосходном состоянии.

Porsche 911 RSR IROC, Porsche 911 RSR, Porsche 911, авто Пабло Эскобара, Пабло Эскобар
Спорткар оснащен 315-сильной шестеркой
Фото: autoevolution.com

Всего выпущено только 15 Porsche 911 в версии RSR IROC. Спорткар оснащен 3,0-литровой оппозитной шестеркой мощностью 315 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП.

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