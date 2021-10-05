Уникальный авто Пабло Эскобара уйдет с молотка за миллион долларов

Спорткар Porsche 911 RSR принимал участие в престижных гонках. На нем выступал чемпион Формулы-1 Эмерсон Фиттипальди.

В США на аукцион CollectingCars выставили гоночный Porsche 911 RSR IROC 1974 года. В свое время на нем соревновался наркобарон Пабло Эскобар. Об этом сообщает сайт autoevolution.

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[ + – ] Изначально на авто соревновался Эмерсон Фиттипальди Фото: autoevolution.com

За спорткар Porsche 911 просят около миллиона долларов. Эскобар – не единственный известный пилот этого авто. Во второй половине 70-х двукратный чемпион Формулы-1 Эмерсон Фиттипальди участвовал на нем в 24-часовой гонке в Дайтоне (США) и 12-часовом соревновании в Себринге.

[ + – ] Porsche 911 дважды реставрировали Фото: autoevolution.com

Затем Porsche 911 RSR IROC попал в Колумбию и там уже его купил Пабло Эскобар. Он активно и жестко гонялся и не жалел автомобиль.

В 1990 году Porsche вернулся в США и был восстановлен. Два десятилетия спустя его снова отреставрировали и сейчас авто в превосходном состоянии.

[ + – ] Спорткар оснащен 315-сильной шестеркой Фото: autoevolution.com

Всего выпущено только 15 Porsche 911 в версии RSR IROC. Спорткар оснащен 3,0-литровой оппозитной шестеркой мощностью 315 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП.

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