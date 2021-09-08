BMW, в котором расстреляли рэпера Тупака Шакура, выставили на аукцион за $1,7 млн

После расстрела музыканта авто конфисковала полиция, а потом оно несколько раз было продано. Перед тем, как выставить машину на аукцион, дилер провел его капитальную реставрацию.

Черный седан BMW 750IL, в котором в 1996 году был смертельно ранен американский рэпер Тупак Шакур, выставлен на продажу в Лас-Вегасе (Невада) и оценен в $1,7 млн, сообщает TMZ.

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Когда произошло покушение, музыкант сидел на пассажирском сидении. Автомобиль остановился на светофоре, и этого времени убийце, находившемуся в машине, проезжавшей мимо, хватило, чтобы четыре раза выстрелить в певца.

Полиция Лас-Вегаса конфисковала автомобиль после убийства и продала его на аукционе, прежде чем он прошел через нескольких владельцев. Прежде, чем выставить авто на продажу, дилер провел тщательную реставрацию техники. Так, отверстия от пуль, которые служили напоминанием об ужасной истории автомобиля, исчезли, и "бумер" восстановлен до первоначального вида.

Фото: Скриншот

Новому владельцу BMW будет предоставлена ​​документация, подтверждающая его историю. Сюда входит сертификат, свидетельствующий, что автомобиль был впервые приобретен компанией Death Row Records, где записывались Тупак Шакур и Снуп Догг. Идентификационные номера транспортного средства также соответствуют оригинальным документам.

Внутри машины сохранился черный кожаный салон, оригинальный 5,4-литровый двигатель и пятиступенчатая ​​автоматическая коробка передач. Пробег – 121 043 мили (194 800 км).

[ + – ] Кадры с места расстрела Тупака Шакура

В 2018 году автомобиль появлялся в телешоу Pawn Stars в и оценивался в $1,5 млн.

Тупак Шакур, который и по сей день считается одним из наиболее влиятельных хип-хоп исполнителей в истории музыки, был смертельно ранен 13 сентября 1996 года. Он ехал на авто вместе с известным продюсером Сьюджем Найтом, который был за рулем, после после просмотра боксерского поединка в казино.

По словам свидетелей, когда BMW остановился на светофоре, к нему подъехал белый Кадиллак, из которого и были сделаны выстрелы. 25-летний Шакур получил четыре пули в грудь, руку и бедро. Через шесть дней он скончался в больнице от полученных травм. Убийцу музыканта так и не поймали, а вот в заказе преступления подозревали того самого продюсера Найта. В 2015 году он был приговорен к 28 годам тюрьмы за умышленное убийство после того, как сбил насмерть мужчину.

[ + – ] Реконструкция убийства рэпера

Напомним, в 2019 году на аукцион выставили письмо Тупака Шакура, которое он написал Мадонне. В нем он просил певицу быть осторожной. Стартовая цена лота составила $100 тысяч.