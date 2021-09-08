BMW, в якому розстріляли репера Тупака Шакура, виставили на аукціон за $1,7 млн

Після розстрілу музиканта авто конфіскувала поліція, а потім воно кілька разів було продано. Перед тим, як виставити машину на аукціон, дилер провів його капітальну реставрацію.

Чорний седан BMW 750IL, в якому в 1996 році був смертельно поранений американський репер Тупак Шакур, виставлений на продаж у Лас-Вегасі (Невада) і оцінений в $1,7 млн, повідомляє TMZ.

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Коли стався замах, музикант сидів на пасажирському сидінні. Автомобіль зупинився на світлофорі, і цього часу вбивці, який перебував у машині, що проїжджала повз, вистачило, щоб чотири рази вистрілити в співака.

Поліція Лас-Вегаса конфіскувала автомобіль після вбивства й продала його на аукціоні, перш ніж він пройшов через кількох власників. Перш, ніж виставити авто на продаж, дилер провів ретельну реставрацію техніки. Так, отвори від куль, які служили нагадуванням про жахливу історію автомобіля, зникли, і "бумер" відновлений до первісного вигляду.

Фото: Скриншот

Новому власникові BMW буде надана документація, що підтверджує його історію. Сюди входить сертифікат, який свідчить, що автомобіль був вперше придбаний компанією Death Row Records, де записувалися Тупак Шакур і Снуп Догг. Ідентифікаційні номери транспортного засобу також відповідають оригінальним документам.

Всередині машини зберігся чорний шкіряний салон, оригінальний 5,4-літровий двигун і п'ятиступінчаста автоматична коробка передач. Пробіг — 121 043 миль (194 800 км).

[ + – ] Кадри з місця розстрілу Тупака Шакура

У 2018 році автомобіль з'являвся в телешоу Pawn Stars і оцінювався в $1,5 млн.

Тупак Шакур, який і до цього дня вважається одним із найвпливовіших гіп-гоп виконавців в історії музики, був смертельно поранений 13 вересня 1996 року. Він їхав на авто разом із відомим продюсером Сьюджем Найтом, який був за кермом, після перегляду боксерського поєдинку в казино.

За словами свідків, коли BMW зупинився на світлофорі, до нього під'їхав білий Кадилак, з якого і були зроблені постріли. 25-річний Шакур отримав чотири кулі в груди, руку і стегно. Через шість днів він помер у лікарні від отриманих травм. Вбивцю музиканта так і не спіймали, а ось у замовленні злочину підозрювали того самого продюсера Найта. У 2015 році він був засуджений до 28 років в'язниці за умисне вбивство після того, як збив на смерть чоловіка.

[ + – ] Реконструкція вбивства репера

Нагадаємо, у 2019 році на аукціон виставили лист Тупака Шакура, який він написав Мадонні. У ньому він просив співачку бути обережною. Стартова ціна лота становила $100 тисяч.